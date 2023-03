Vols vers le Sénégal : Air Algérie veut renforcer sa ligne Alger – Dakar

En renforçant son programme de vols, Air Algérie travaille pour reprendre 100% de ses activités précédent la crise du Covid-19. Cependant, pour suivre la concurrence sur le marché international, elle prévoit de faire de l’aéroport d’Alger un hub de transit. Notamment, pour les voyageurs au départ des pays subsahariens vers d’autres destinations européennes et asiatiques.

Dans ce sillage, Air Algérie a lancé plusieurs lignes aériennes vers plusieurs pays du continent africain, dont le Sénégal. En effet, lancement de la ligne Alger – Dakar a été bien accueilli par les voyageurs algériens, mais aussi au départ du Sénégal.

Air Algérie veut renforcer sa ligne vers Dakar au Sénégal

Dans un communiqué publié sur sa page, Air Algérie a fait savoir que délégation, composées de plusieurs de ses cadres, a été envoyée vers le Sénégal pour discuter des éventuelles possibilités du renforcement de la ligne Alger – Dakar.

Mercredi, 8 mars dernier, cette délégation a rencontré les responsables d’Air Sénégal. Et ce, au niveau du siège de cette compagnie. Les deux parties ont discuté des possibilités de renforcer leur partenariat et de conclure de nouveau traités pour renforcer la collaboration entre les deux compagnies aériennes. Et ce, notamment, dans le domaine du transport des passagers au départ de Dakar vers des destinations internationales, en transitant par l’aéroport de Houari Boumediene à Alger.

Lee renforcement de cette ligne aérienne permettra aux voyageurs sénégalais de rejoindre plusieurs destinations en Europe en passant par Alger. Cette initiative, mais aussi le renforcement de la flotte d’Air Algérie, par l’acquisition de 15 nouveaux avions, va permettre à cette compagnie aérienne de se déployer davantage sur son réseau à destination du continent africain. Mais aussi de renforcer sa position face à la concurrence sur le marché international.

