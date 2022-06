Vols vers le Portugal et la Suisse : Air Algérie dévoile le programme

En continuant sur sa même lancée, le transporteur aérien Air Algérie vient de mettre en vente le programme spécial été 2022. En effet, dans un communiqué rendu public aujourd’hui le 5 juin 2022; la compagnie aérienne nationale a lancé les ventes de ses vols à destination de Lisbonne et Vienne. Et ce comme suit :

Depuis et vers Vienne, les vols sont opérés tous les Dimanches et jeudis :

Alger – Vienne – Alger ;

Oran – Vienne – Oran .

Depuis et vers Lisbonne, les liaisons sont programmées pour les mardis et vendredis :

Alger – Lisbonne – Alger;

Oran – Lisbonne – Oran.

Dans son communiqué Air Algérie indique une mise en vente progressive du reste de son programme de la nouvelle saison estivale 2022. « Nous vous communiquerons progressivement… les dates d’ouverture des ventes. » lit – on sur le communiqué d’Air Algérie.

Quels sont les tarifs prévus par Air Algérie à destination de Lisbonne ?

Dès que la compagnie aérienne national annonce une nouvelle mise en vente de son programme, la question des prix revient sur la toile. Si vous souhaitez voyager en Lisbonne depuis l’aéroport de Houari Boumediene, vous pouvez programmer votre vols en date du vendredi 17 juin 2022. EN effet, à cette date vous pouvez dénicher un billet au prix de 19420 dinars algériens pour un seul passager en Economique Flex et 30390 dinars algériens en Economique Plus. Par Ailleurs, Il faut souligner que pour cette ligne Air Algérie a prévu une escale sur l’ensemble de ses vols.

Au départ d’Oran vers Lisbonne, ces liaisons sont disponibles au prix de 15760 DA et 26730 DA pour les classes Economique Flex et Economique Plus respectivement. C’est le cas notamment du vol direct reliant l’aéroport d’Oran à celui de Lisbonne, prévu pour le 24 juin 2022. Ce niveau des prix reste maintenu tout au long de la saison estivale 2022.

Vols vers Vienne : quels sont les prix d’Air Algérie ?

Une autre destination a fait l’objet du communiqué d’Air Algérie. effectivement il s’agit des dessertes reliant Vienne à Oran mais également à Alger. Sur son site de réservations, le transporteur aérien national affiche ses vols depuis Oran vers Lisbonne au prix de 41870 DA. Si cette destination vous attire, vous pouvez programmer votre vol pour le 19 juin 2022.

Pour le mois de juillet 2022, les billets pour ces destinations connaitrons une légère augmentation au niveau des prix. C’est notamment le cas pour le vols du 16 juillet 2022, qui est affiché au tarif de 42660 DA. Ce dernier sera le même pour tous les vols du mois d’août 2022.

Au départ de l’aéroport d’Alger, les prix restent assez élevés. Pour un vols à destination de Vienne en date du 25 juin 2022, il faut prévoir un budget de 45530 DA. En revanche, Air Algérie a prévu une baisse de ses prix, et ce pour le mois de juillet 2022. Où, elle affiche ses liaisons au prix de 39000 DA.