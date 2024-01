Vols vers le Canada : voici l’offre d’Air Algérie pour janvier 2024

En plus de la France, le Canada fait partie des destinations les plus appréciées par les voyageurs de la compagnie aérienne nationale. La ligne aérienne reliant entre l’aéroport international d’Alger vers celui de Montréal fait partie des plus fréquentées de ce transporteur aérien.

Sur ce créneau, la compagnie aérienne nationale est en concurrence directe avec Air Canada. Cette dernière propose jusqu’à quatre vols par semaine.

Vols Alger – Montréal : programme et prix d’Air Algérie pour janvier 2024

Quant à la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, cette dernière semble être déterminée à satisfaire ses voyageurs. Au départ d’Alger vers Montréal, elle propose jusqu’à neuf vols par semaine, offrant ainsi plus d’options aux voyageurs en provenance ou à destination du Canada.

Quant à la question des prix, Air Algérie affiche ses billets de voyage à partir de 1070 dollars canadiens, pour un voyage en aller simple. C’est le cas pour les vols programmés en date du 4, 17, 18 et 20 janvier 2024. En revanche, ce prix connaît une légère augmentation pour atteindre 1300 dollars, sur certaines dates.

En ce qui concerne l’offre en aller-retour, de la compagnie aérienne nationale. Les vols en allers sont proposés au prix de 1083 dollars canadiens, tandis que les billets de voyage de retour sont proposés au prix de 881 dollars.

50% de réduction sur les prix des billets pour le Ramadan 2024

Rappelons, Air Algérie ne rate aucune occasion pour faire profiter ses voyageurs de ses prix attractifs. Ces tarifs sont donc susceptibles de changer en fonction de l’offre de la compagnie. En parlant des promotions d’Air Algérie, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a précédemment annoncé des réductions sur les prix des billets d’avion.

En effet, le chef d’État a annoncé des promotions de 50% sur les prix des billets d’avion de la compagnie aérienne nationale. Ces dernières seront applicables pour les vols programmés pour le mois sacré de Ramadan 2024, pour permettre à grand nombre des membres de la diaspora de rejoindre le territoire national en ce mois sacré.

