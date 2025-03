Vols vers le Canada : des billets Air Algérie à moitié prix pour l’Aïd 2025

L’approche rapide de l’Aïd el-Fitr incite les membres de la diaspora à chercher activement des billets d’avion pour célébrer cette fête auprès de leurs familles en Algérie. Dans ce contexte, Air Algérie offre des tarifs intéressants sur la liaison Alger – Montréal.

En profitant de cette offre, il est possible de réduire significativement le coût du billet d’avion, ce qui permettra d’alléger le budget voyage.

Air Algérie : Montréal accessible à partir de 708 dollars

De nombreux Algériens de la diaspora, n’ayant pas passé le Ramadan au pays, envisagent de célébrer l’Aïd el-Fitr en famille. Pour ce faire, ils scrutent les sites de réservation et les comparateurs de vols pour dénicher les offres les plus avantageuses.

De son côté, Air Algérie affiche plusieurs bons plans, sur la ligne aérienne reliant entre l’aéroport international de Houari Boumediene à Alger et celui de Trudeau à Montréal. En effet, sur son site de réservation, la compagnie propose ses billets d’avion à moitié prix, notamment à partir de 708 dollars, le voyage d’un aller simple depuis Montréal, durant la période comprise entre le 26 mars et le 4 avril.

Les vols du retour sont proposés au prix de 778 dollars par trajet et par passager, au départ d’Alger vers Montréal. Ce tarif permet au voyageur de transporter avec lui un bagage à main de 10 kg et deux pièces de 23 kg chacune en soute.

L’offre Ramadan disponible jusqu’au 31 mars 2025

Dans le cadre de sa volonté de répondre aux attentes de ses clients, la compagnie Air Algérie a précédemment annoncé le lancement de sa promotion spéciale Ramadan 2025. Cette offre propose des réductions de 50% sur les tarifs des billets économiques sur son réseau international.

Par ailleurs, cette offre est disponible pour la réservation jusqu’au 31 mars 2025 et s’applique sur les voyages programmés jusqu’au 5 avril 2025. De plus, sur son site de réservation, Air Algérie propose aussi l’offre Ramadan Plus. Cette dernière autorise un changement de date sans frais, contrairement à la précédente qui exige de payer un supplément pour modifier son billet de voyage.

Pour rappel, pour faciliter les déplacements durant la saison estivale, le transporteur aérien national a lancé l’offre Otla. Cette promotion est disponible jusqu’au 1er juin 2025 et concerne les vols programmés entre le 1er juin et le 31 août 2025. Le changement de date est autorisé sans frais, mais les billets ne sont pas remboursables, indique la compagnie.

