Vols vers le Canada : Air Algérie baissera-t-elle ses prix ?

Les Algériens sont très présents à l’étranger à travers nos diasporas qui ont souffert durant le début de la pandémie du Covid-19 à cause de la suspension des vols, et encore après à cause d’une réouverture partielle des frontières aériennes et une reprise timide.

Multiples sont les préoccupations de la communauté algérienne établie à l’étranger que le gouvernement notamment les députés de l’émigration tentent de résoudre. Hier, une bonne nouvelle a été annoncée par le ministère des Transports. En effet, dans un communiqué, le département de Aissa Bekkai a annoncé l’augmentation du nombre des vols vers le Canada. La compagnie aérienne nationale Air Algérie passera donc de 3 à 5 vols hebdomadaires à partir du 28 février 2022.

Une baisse des prix des billets ?

Bien que cette nouvelle soit bonne pour les voyageurs et pour notre diaspora au pays de la feuille d’érable, un petit détail peut vite éteindre notre joie : les prix. Tout comme les autres destinations, les billets d’avion vers et depuis l’Algérie sont très chers, notamment pour la France et le Canada.

Air Algérie, étant toujours dans une crise financière à cause de la pandémie et de la crise sanitaire qui a négativement impacté le marché aérien, subit également des pressions pour le remboursement des 500 000 billets achetés avant la Covid-19. Raison pour laquelle ses prix sont encore exorbitants, notamment à cause de la reprise timide qui demeure loin du nombre des vols opérés auparavant.

Allons-nous encore voir un avion vide ?

En octobre dernier, un triste oxymore a été constaté. Une cohue à l’agence d’Air Algérie et un avion rempli par le vide pour un vol Montréal – Alger. En effet, l’avion qui a une capacité de 263 passagers n’a porté que 130 voyageurs, alors que quelques jours avant, l’affluence était incroyable devant les portes de l’agence d’Air Algérie à Montréal.

Avec cette augmentation du nombre des vols, Air Algérie va-t-elle baisser ses prix ? La diaspora va-t-elle continuer à renoncer aux voyageurs vers l’Algérie ? seul l’avenir nous le dira …