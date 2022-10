Vols vers l’Algérie : Vueling se prépare pour une nouvelle grève

Pendant la saison estivale, le secteur aérien a fait face à plusieurs mouvements de grèves, qui ont touché de nombreux aéroports, mais aussi le personnel de plusieurs compagnies aériennes. En conséquence, des programmes aériens perturbés et vols annulés.

Une autre compagnie aérienne se prépare à faire face à un large mouvement de grève. Il s’agit de l’espagnole Vueling. En effet, les PNC de ce transporteur aérien sont appelés à rejoindre une nouvelle grève qui va durer plusieurs mois.

Vols vers l’Algérie : Vueling se prépare pour un large mouvement de grève

Dans un communiqué officiel, la Stavla, le syndicat représentant des hôtesses de l’air et des stewards de cette compagnie espagnole, invite ses membres à se mettre en grève tous les dimanches, lundis et vendredis, mais aussi les jours fériés. Et ce pour trois mois. Cette grève débutera le premier 1 novembre prochain et durera jusqu’au 31 janviers 2023.

Ce syndicat demande aux responsables de la spécialiste low cost une augmentation des salaires de 13.4% pour sauver ce personnel de la précarité salariale. Pour Stavla, cette grève est inévitable, du moment que Vueling retarde les négociations.

Pour sa part, la direction de la compagnie a fait savoir que Vueling a déjà signé un accord pour une augmentation des salaires de 6.5%. Ce qui a mis fin à une précédente menace de grève.

Les vols vers l’Algérie seront-ils impactés ?

Pour rappel, cette compagnie espagnole dessert le territoire national à partir de deux pays. À savoir l’Espagne et la France. Depuis l’hexagone, Vueling assure la desserte de l’aéroport Houari Boumediene à Alger à partir de celui de Marseille, à raison de huit vols par semaine. À ce rythme, ces vols risque d’être annulés ou retardés à cause de cette grève de trois mois.

Par ailleurs, Vueling dessert également l’aéroport d’Alger depuis Barcelone en Espagne au rythme de trois liaisons par semaine. Parmi celles-ci, les dessertes programmées pour les dimanches sont les plus menacées par la perturbation du programme de la compagnie à cause de ce mouvement de grève.