Vols vers l’Algérie : Vueling relance ses vols Alicante – Oran

La compagnie aérienne Vueling procédera au renforcement de son programme des vols à destination de l’Algérie. En effet, le transporteur aérien a décidé de relancer une ancienne route aérienne, suspendue en 2020, suite à la crise sanitaire du Covid-19.

Rappelons, Vueling fait partie des compagnies aériennes qui desservent le territoire national depuis les aéroports espagnols. Dans son programme, elle dessert actuellement l’aéroport d’Alger au départ de celui de Barcelone.

Vols Espagne – Algérie : Vueling reprend le chemin d’Oran

En plus de ses vols directs Barcelone – Alger, la compagnie low cost prévoit de relancer une ancienne ligne aérienne depuis l’Espagne vers l’Algérie. Il en est question des vols de la compagnie depuis l’aéroport d’Alicante à destination d’Oran, dans l’ouest de l’Algérie.

Pour assurer le transport de ses voyageurs entre ces destinations, Vueling a programmé un vol par semaine, notamment tous les jeudis. L’avion de Vueling quittera Alicante à 10 h 35 pour atterrir en Algérie à 11 h 40. La compagnie aérienne low cost a programmé son premier vol direct depuis Alicante vers Oran pour le 22 février 2024.

Par ailleurs, en ce qui concerne les tarifs de ce transporteur aérien, Vueling propose ses billets de voyage depuis Alicante vers Oran à partir de 59.99 euros, le voyage en aller simple. Pour pouvoir profiter ce tarif, il convient de programmer son vol en date du 29 février 2024.

La compagnie aérienne propose aussi d’autres billets au prix variant entre 105 et 115 euros, notamment pour les vols programmés en date du 21, 23, 25 et 28 février 2024. Rappelons, la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, dessert trois aéroports espagnols. Elle a récemment repris le chemin de Madrid et de Palma et a renforcé la fréquence de ses vols à destination de Barcelone pour répondre à la forte demande exprimée par ses voyageurs.

