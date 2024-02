Vols vers l’Algérie: Vueling lance un nouveau service pour l’enregistrement des passagers

Le secteur des transporteurs aériens n’est pas à l’abri des évolutions technologiques. Les compagnies aériennes ne cessent d’améliorer leurs services, de manière à permettre à leurs clients de passer un agréable voyage à bord de leurs avions.

Dans ce sillage, la compagnie low cost Vueling, vient de dévoiler une nouveauté qui concerne la procédure d’enregistrement des passagers. Rappelons, le transporteur aérien a, récemment, annoncé le retour de ses vols au départ d’Alicante vers Oran et Alger et dessert aussi ces aéroports au départ de Barcelone.

Enregistrement des passagers : Vueling adopte la reconnaissance faciale

En effet, la low cost Vueling a décidé d’adopter le service « Fly by Face », qui se base sur la reconnaissance faciale, pour l’enregistrement des passagers au départ de cinq aéroports espagnols, dont Barcelone, Madrid, Minorque, Palma et Ibiza.

Par ailleurs, les voyageurs au départ de l’aéroport d Barcelone vers Alger, pourront aussi profiter de ce nouveau service, et embarquer sur leur avion sans sortir leurs documents de leurs poches. Notamment, grâce au système de reconnaissance faciale.

Son mode d’emploi est assez simple : après avoir effectué le premier contrôle de sécurité, l’identité du voyageur sera confirmée automatiquement, grâce au système biométrique et de la reconnaissance faciale. De plus, pour pouvoir profiter de ce service, il convient de s’inscrire une seule fois et l’utiliser pour les prochains voyages.

Sur son site officiel, la compagnie aérienne indique que son nouveau service permettra aux passagers de passer plus rapidement les étapes de contrôles à l’aéroport et de voyager plus facilement. En revanche, le service « Fly by Face », reste facultatif et les voyageurs de la compagnie pourront toujours avoir leurs documents d’identité sur eux et s’enregistrer au niveau des comptoirs de la compagnie.

