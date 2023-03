Vols vers l’Algérie : Volotea met en promotion ses billets

En ce mois de mars 2023, les voyageurs algériens profitent de plusieurs promotions sur les vols depuis à destinations de l’Algérie. Tout comme plusieurs compagnies aériennes desservant le territoire national, la low cost Volotea a décidé, elle aussi, de lancer des promotions pour ce mois de mars 2023.

Pour rappel, Volotea compte en son programme de nombreuses dessertes vers l’Algérie. Notamment vers, Annaba, Sétif, Bejaia, Alger, Constantine, Oran et Tlemcen. Et ce, au départ de plusieurs aéroports français, dont Marseille et Paris.

Volotea : des promotions valables pour le Ramadan 2023

Pour ce prochain mois de Ramadan, Volotea offre quelques bons plans pour les voyageurs qui souhaitent se déplacer durant cette période. La ligne reliant entre Marseille et Annaba, compte parmi les routes qui profitent de ces promotions.

En effet, depuis l’aéroport de de Marseille, elle met en vente ses billets à partir de 35 euros, le prix de l’aller simple. Ce tarif est valable pour les vols programmés en date du 30 mars, mais aussi pour le 7, 11 et 12 avril 2023. Sur cette même ligne, et dans le cadre de cette même promotion, Volotea offre ses billets également au prix de 45 euros. C’est le cas des liaisons affichées pour le 23 et le 28 mars 2023. En ce qui concerne le mois d’avril, les vols soumis à ce tarif sont ceux du 4,5, 14, 18, 19 et 21 de ce mois.

Qu’en est-il des autres lignes vers l’Algérie ?

Par ailleurs, d’autres lignes aériennes à destinations du territoire national bénéficient de cette offre promotionnelle de Volotea. À savoir, les lignes au départ de Marseille vers : Tlemcen, Bejaia, Constantine, Sétif et Oran. Mais aussi la ligne reliant entre l’aéroport de Houari Boumediene à Alger à destination de Bordeaux en France. Et la ligne au départ de Lyon vers Sétif.

Pour rappel, sur ces lignes, Volotea offre ses billets en aller simple pour 35 et 45 euros. Cependant, des allers-retours sont également disponibles à partir de 90 euros chez Volotea.

