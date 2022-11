Vols vers l’Algérie : Volotea lance deux nouvelles lignes

Avec la levée des restrictions de voyages vers l’Algérie, les compagnies aériennes offrent plus de choix pour les passagers souhaitant se rendre sur le territoire national. Certains de ces transporteurs aériens ont déjà renforcé leur programme pour l’hiver prochain et proposent de nouvelles lignes.

C’est le cas du spécialiste du bas prix, Volotea. En effet, pour offrir plus de choix aux voyageurs algériens, ce transporteur aérien dessert plusieurs villes algériennes. Dont Annaba, Bejaia, Sétif, Constantine, Oran et Tlemcen. Mais Volotea ne compte pas s’arrêter à ces lignes et prévoit de lancer deux nouvelles routes saisonnières au départ de l’Italie vers l’Algérie.

Vols au départ de l’Italie : Volotea lance deux nouvelles lignes vers Alger

À partir de la fin de ce mois, notamment du 28 novembre 2022 jusqu’au 23 mars 2023, Volotea desservira la capitale Alger à partir de l’aéroport de Naples. Ces vols seront opérés par des Airbus A319 à raison de deux liaisons par semaine. Soit tous les mercredi et samedi ou mercredi et dimanche. Puis de manière régulière à partir du mois de janvier prochain, soit tous les lundis et jeudis.

Par ailleurs, Volotea lancera la deuxième nouvelle route vers Alger, le 29 novembre prochain. Et ce, à partir de sa nouvelle base à l’aéroport de Venise. Sur son nouveau programme, la compagnie espagnole affiche des vols sur des jours variables. puis tous les lundis et jeudis à partir du 16 janvier 2023. Sur ces deux lignes, Volotea opérera ces vols sans concurrence.

Vols Italie – Algérie : quels sont les prix de Volotea ?

Comme nous l’avons déjà cité dans les colonnes d’Algérie 360, Volotea a lancé une nouvelle promotion qui touche plusieurs de ses lignes vers le territoire national. Pour le lancement de ces deux nouvelles lignes, elle affiche des prix intéressant à destination de la capitale Alger.

En effet, au départ de Naples, Volotea propose de réserver des allers simples à seulement 41 euros. C’est le cas pour son premier vol Naples – Alger prévu pour le 28 novembre prochain. Cependant, à partir de la deuxième moitié du mois décembre 2022, ce tarif connaitra une augmentation pour atteindre la somme de 99 euros, le 21 décembre 2022.

Par ailleurs, au départ de Venise vers l’aéroport de Houari Boumediene à Alger, les prix du lancement de cette nouvelle ligne sont fixés à hauteur de 45 euros pour un aller simple avec Volotea. Tout comme la précédente ligne, la compagnie low cost prévoit également augmenter ce prix pour atteindre la barre des 103 euros le 20 décembre prochain.