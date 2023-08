Vols vers l’Algérie : Volotea dévoile une nouvelle politique pour les bagages en cabine

Pour voyager, le choix de la période est crucial pour déterminer son budget voyage et sélectionner sa compagnie aérienne. Cependant, ce choix dépend également d’autres critères, notamment, de la politique bagages appliquée par la compagnie en question.

En effet, certaines compagnies aériennes sont plus généreuses que les autres. Dans ce sillage, le transporteur, élue meilleure compagnie low cost en 2022, Volotea a mis à jour sa politique bagages applicables à bord de ses avions.

La low cost Volotea met à jour sa politique bagages

L’offre de Volotea comprend trois tarifs : le Standard qui comprend uniquement un sac à main sous le siège avant. Mais aussi, le Mega VOLOTEA et le MEGA VOLOTEA Plus qui comprennent en plus du sac main sous le siège, un bagage en cabine de 10 kg.

Par ailleurs, la compagnie aérienne précise que dans le cas d’un bagage à main sans embarquement prioritaire, le voyageur a droit seulement à un sac à main en cabine. En revanche, dans le cas d’un embarquement prioritaire, ces passagers peuvent transporter un sac à main et un bagage d’un total de 10 kg en cabine. Si ce poids total dépasse la limite indiquée, le passager doit s’acquitter de 60 euros pour chaque pièce.

Qu’en est-il des bagages en soute ?

Sur son site officiel, Volotea indique que chaque passager a la possibilité de transporter avec lui cinq bagages d’un poids total de 50 Kg. Pour chaque excédent de kilos qui dépasse la limite indiquée par valise, le voyageur doit payer un supplément de 12 euros, et ce jusqu’à 32 kg.

Par ailleurs, il est possible d’ajouter des bagages à sa réservation jusqu’à 2 h 30 avant le départ du vol. Il est important de préciser que les voyageurs de Volotea peuvent ajouter du bagage lors de la procédure d’achat du billet, à l’enregistrement et en gérant sa réservation sur le site de la compagnie.

Volotea autorise également, jusqu’à 32 kg de bagage spéciaux. Notamment, tout ce qui concerne le matériel de sport (planche de surf, vélos, balle de golf …) mais aussi les instruments de musique (piano, guitare …). Dans le cas du non-respect de la limite, le passager doit payer 12 euros par Kg supplémentaire.

Dans sa politique bagages, la low cost a également dressé une liste des objets interdits. Il s’agit notamment des articles présentant un danger pour les autres passagers ou encore pour l’avion en question. À titre d’exemple, on cite : les objets coupants, les piles et batteries au lithium, les liquides…

