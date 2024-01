Vols vers l’Algérie : Volotea annonce des billets à 35 euros pour février 2024

Chaque compagnie aérienne tente de séduire et de fidéliser ses voyageurs grâce à des offres irrésistibles. À destination du territoire national, les transporteurs low cost multiplient les offres promotionnelles, c’est le cas de Volotea.

En effet, pour le prochain mois de février 2024, la compagnie aérienne a décidé de mettre en promotion ses billets de voyage à destination de plusieurs aéroports algériens.

Volotéa : les vols vers Annaba disponibles à partir de 35 euros

Sur son site de réservation, Volotéa, a lancé plusieurs promotions qui concernent son réseau à l’international. À destination de l’Algérie, ses vols à destination d’Annaba et Béjaia, au départ de l’aéroport de Marseille, sont proposés à des prix promotionnels.

Sur la ligne Marseille – Annaba, la low cost Volotea invite ses voyageurs à réserver leurs billets de voyage, en aller simple, à partir de 35 euros, seulement. C’est le cas pour les vols programmés en date du 13 février 2024. Mais ce n’est pas tout.

Une autre ligne desservie par Volotéa profite aussi de ces promotions. Il en est question de la route aérienne Marseille Béjaia, dont les vols sont proposés à partir de 45 euros. Pour pouvoir profiter de ce tarif, il convient de réserver son vol pendant la période allant du 3 au 14 février 2024.

Par ailleurs, la compagnie aérienne indique, sur son site de réservation, que ces tarifs sont sous à des conditions de disponibilité et les places sont très limitées. Volotea propose aussi ses vols à destination de Sétif et Constantine au prix de 35 euros et à destination d’Oran et Tlemcen à partir de 45 euros. Une opportunité à ne pas manquer pour les passagers qui prévoient de voyager vers ces destinations, en février 2024.

| À LIRE AUSSI :

>> Conviasa inaugure son premier vol direct Caracas – Alger

>> Emirates annonce des prix promotionnels spéciaux pour ses vols vers l’Algérie