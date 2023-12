Vols vers l’Algérie : voici les nouveaux tarifs de Transavia pour les bagages en soute

Plusieurs compagnies aériennes ont décidé de revoir leurs politiques bagages. À l’exemple, Air Algérie qui autorise désormais une seule pièce de 23 kg en soute et ASL Airlines qui a décidé récemment de revoir ses tarifs concernant le transport de bagages.

Mais, qu’en est-il de Transavia ?, la compagnie low cost a fait savoir sur son site officiel que les tarifs aéroports pour le transport de bagages ont augmenté.

Transavia : quels sont les tarifs pour les bagages de soute ?

Sur son site de réservation, Transavia rappelle qu’il est possible d’acheter un bagage supplémentaire à l’aéroport, si le voyageur se présente le jour de son départ avec un bagage non réservé et payé à l’avance. Cependant, ces prix ont désormais augmenté. Voici les nouveaux tarifs de Transavia, par aller simple et par poids :

15 kg : au prix de 60 euros par trajet :

20 kg : au tarif de 70 euros ;

25 kg : au prix de 80 euros ;

30 kg : au prix de 100 euros ;

40 kg : au tarif de 120 euros ;

Et 50 kg : 180 euros.

Par ailleurs, Transavia propose, à ses voyageurs, la possibilité de faire des économies en réservant leurs bagages en soute en ligne et à l’avance. Cette seconde méthode permet de profiter d’un tarif avantageux et de réserver un bagage supplémentaire. Voici les tarifs en ligne de Transavia par aller simple :

15 kg : entre 22 et 45 euros ;

20 kg : entre 27 et 50 euros ;

25 kg : entre 31 et 63 euros ;

30 kg : entre 41 et 75 euros ;

40 kg : à partir de 54 euros jusqu’à 90 euros ;

50 kg : à partir de 82 jusqu’à 110 euros.

Il est important de préciser que ces tarifs de l’itinéraire du voyage, le prix définitif sera indiqué au moment de la réservation. Transavia informe aussi que différents tarifs s’appliquent dans le cas d’une réservation par l’intermédiaire d’une agence de voyages.

