Vols vers l’Algérie : vers l’ouverture d’un nouvel aéroport

Bonne nouvelle pour les amoureux du tourisme local et les Algériens résidant à l’étranger. L’Algérie s’apprête à réaliser un nouvel aéroport qui sera situé au cœur du désert algérien, plus précisément à Béni-Abbés.

L’annonce a été faite ce samedi 26 février par le wali de la wilaya de Béni-Abbès Saad Chentouf. Selon lui, ce nouvel aéroport vise à développer le transport aérien dans cette région, mais aussi au niveau national.

« Nous avons procédé récemment au choix du terrain pour la réalisation d’un aéroport aux normes nationales et internationales. L’unique but de ce dernier est la promotion et développement des transports aériens des voyageurs et frets et du désenclavement total de cette région du sud-ouest à vocation touristique », a-t-il dit.

« Les démarches administratives et techniques sont en cours pour la mise au point des différentes étapes inhérentes à la concrétisation de cet important projet, qui aura certainement des incidences positives pour le développement de notre wilaya », a ajouté le même responsable.

10 destinations exonérées de TVA

Il convient de rappeler que le département d’Aïssa Bekkai a annoncé dernièrement l’entrée en vigueur de l’exonération de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour dix destinations vers le sud de l’Algérie.

Selon un communiqué du ministère des transports, cette mesure concerne les vols de transport aérien à destination et en provenance des aéroports suivants : Adrar, Bordj Badji Mokhtar, Djanet, Illizi, In Guezzam, In Salah, Tamanrasset, Tindouf, Timimoun et In Amenas.