Vols vers l’Algérie : une nouvelle grève menace le trafic aérien en France

Un des principaux syndicats français des contrôleurs aériens a déposé un préavis de grève pour le mois de septembre, menaçant de perturber les voyages de milliers de passagers. Cela est d’autant plus préoccupant que ce syndicat n’avait pas participé aux précédents mouvements de grève du mois de juillet dernier.

Le plus grand syndicat des contrôleurs aériens en France, le SNCTA, a déposé un préavis de grève de 24 heures, du 18 au 19 septembre prochain. Représentant environ 60 % des contrôleurs aériens, ce syndicat a déclaré que cette grève fait suite à « la rupture du dialogue » avec la Direction générale de l’aviation civile en France (DGAC).

Dans un communiqué publié cette semaine, le SNCTA a déclaré que la gouvernance du contrôle aérien est marquée par « méfiance, des pratiques punitives et des méthodes de gestion dégradées« . Le syndicat estime que ce « dialogue stérile » bloque désormais toute possibilité de progrès et de réforme.

D’importantes perturbations sont attendues le 18 et 19 septembre 2025

Cette grève concerne l’ensemble des aéroports français, y compris Paris Charles de Gaulle et Orly. Pour l’instant, on ne sait pas encore si les autres syndicats de ce secteur, notamment l’UNSA-ICNA et l’USAC-CGT, se joindront à ce mouvement de grève.

Cette grève risque d’affecter de nombreux vols à destination et en provenance des aéroports français, mais aussi ceux qui survolent l’espace aérien français, notamment les liaisons en provenance du Royaume-Uni, de l’Espagne et de l’Italie.

Les détails précis concernant les annulations et les retards ne sont pas encore connus, mais la Direction générale de l’Aviation civile en France les communiquera deux jours avant la grève. Si vous prévoyez de voyager en avion pendant cette période, il est recommandé de rester en contact avec votre compagnie aérienne pour obtenir les dernières informations.

Que faire en cas de vol perturbé ?

Si vous devez prendre un vol le 18 septembre 2025, suivez ces recommandations :

Vérifiez l’état de votre vol sur le site web ou l’application mobile de la compagnie aérienne, ainsi que sur les sites officiels des aéroports ;

En cas d’annulation, vous avez droit à un remboursement intégral ou à un réacheminement sur un autre vol ;

ou à un réacheminement sur un autre vol ; Votre compagnie aérienne doit également vous fournir une assistance et un hébergement si nécessaire ;

Cependant, notez que les indemnisations financières ne s’appliquent pas sur les grèves.

La dernière grève des contrôleurs aériens, les 3 et 4 juillet derniers, a causé des perturbations majeures dans toute l’Europe. Selon Eurocontrol, le coordinateur européen de l’aviation, plus d’un million de passagers ont été touchés et des milliers de vols ont été annulés.

