Vols vers l’Algérie : une grève secoue le secteur de l’aérien en France

Visiblement la France ne compte pas célébrer sa fête nationale du 14 juillet dans le calme. Comme déjà cité dans les colonnes d’Algérie 360, un syndicat de personnel naviguant chez Transavia, a lancé un préavis de grève couvrant la période du 13 au 17 juillet 2022. Cependant, cette compagnie aérienne n’est pas la seule à subir un tel mouvement.

En effet, dans ce même secteur aérien, les aéroports français font face à la même revendication de la part de leurs employés. C’est notamment le cas pour les deux parisiens qui ont annoncé une grève pour le 8 juillet dernier, avant d’être annulée deux jours avant la fête de l’Aïd al-Adha.

Un autre aéroport français a décidé de revenir sur la scène pour soutenir ce mouvement. Il s’agit cette fois-ci des employés de l’aéroport de Lyon. Pour rappel, ce dernier a déjà fait objet d’une précédente grève, le mois de juin dernier. Cette grève a causé l’annulation de plusieurs vols d’Air Algérie.

Dans ce sillage, le personnel de cet aéroport a déposé un autre préavis de grève pour ce jeudi 14 juillet. En effet, ce sont plus de 20 % des employés de cette structure qui ont annoncé leur soutien à cette grève. Revendiquant non seulement l’augmentation des salaires, mais aussi la hausse du taux d’embauche qui va permettre de favoriser les conditions de travail. Ainsi, les employés de l’aéroport de Lyon comptent assurer leur mouvement de grève entre 12h et 14 heures.

Préavis de grève à l’aéroport de Lyon : des perturbations à prévoir ?

Le délégué syndical CFDT/SNTA, Florent Petrozzi, a fait savoir qu’aucun vol ne pourra décoller ou atterrir, à partir de 12h jusqu’à 14h, rapporte Le Progrès. Risquant ainsi, le même scénario, lors de la dernière grève de ce même aéroport. Car, en effet, se sont pas moins de 27 vols à partir de cette ville qui risquent l’annulation.

En ce qui concerne les vols à destination de l’Algérie, ceux-ci font également face au même risque. Du côté de la compagnie aérienne national, et durant cette période de grève, celle-ci compte dans son programme un vols reliant l’aéroport de Lyon à celui d’Alger, prévu pour 13h35.

Par ailleurs, ASL Airlines affiche également un autre vol entre Lyon et Alger, pour la même période. En revanche d’autres vols sont également programmés pour le restant de la journée du jeudi 14 juillet prochain.

Si vous êtes parmi les voyageurs ayant réservé sur ses dessertes. Nous vous conseillant de vous renseigner auprès de votre compagnie aérienne. Et ce, pour connaitre les éventuels perturbations de votre vol.