Vols vers l’Algérie : un nouveau programme chez Iberia pour avril

Suite à la publication du nouveau programme d’air Algérie qui a pris effet le 29 Mars 2022, les algériens ont été surpris de ne pas voir de nouveau vols desservant l’Algérie et l’Espagne.

Ainsi, Les voyageurs d’Espagne sont obligés de faire appel au même nombre de liaisons existantes depuis quelques mois, à savoir 4 services par semaine d’Air Algérie et 4 d’autres lignes espagnoles comprenant 3 de Vueling et 1 de la compagnie Iberia, depuis Barcelone et Madrid respectivement.

En effet, le refus des autorités algériennes de créer de nouvelles liaisons dans ce créneau résulte en grande partie des tensions de nature diplomatique opposant l’Algérie et l’Espagne en raison de la position espagnole sur la problématique du Sahara occidental.

Par ailleurs, la compagnie aérienne espagnole Iberia a décidé elle aussi d’apporter des changements concernant son unique vol reliant Madrid à Alger, celui-ci sera opérationnel tous les vendredi à partir de 10h40, au lieu du lundi.

Cependant, du côté des disponibilités, toutes les dessertes programmées par Iberia pour le mois d’Avril 2022 sont au complet, excepté un aller simple le 29 Avril 2022 en classe business mis en vente pour un prix atteignant les 500 euros.

Toujours du côté des prix, cette compagnie aérienne espagnole a fixé un aller le lundi 2 Mais à 13h10 et un retour le 9 Mai 2022 à 12h10 au prix de 210 euros en classe économique.

Vueling programme des vols entre l’Algérie et l’Espagne pour le mois d’Avril

La compagnie aérienne Vueling desservant le territoire Algérien depuis la France et l’Espagne a affiché sur son application officielle son programme de vols pour le mois d’avril 2022. Ainsi, les liaisons du 2, 9, 16, 23 et 30 Avril 2022 sont proposées à un prix allant de 500 à 600 euros pour un aller simple d’un adulte en classe économique.

En outre, en consultant l’application Vueling, un vol reliant Marseille à Alger figure en vente pour la date du mardi 12 avril 2022 pour un prix avoisinant les 650 euros.

Pour rappel, cette même compagnie a récemment actualisé son protocole sanitaire suite aux nouvelles apportées par les autorités algériennes. Plus en détail, la présentation d’un certificat de vaccination est exigée pour les personnes vaccinées désirant accéder au pays. La validité de ce document doit être de moins de neuf (09) mois. De plus, le pays accepte toutes les vaccinations contre le Covid-19. Les passagers vaccinés ne seront donc pas soumis à un test de dépistage du Covid-19. Aussi bien au départ comme à l’arrivée. En même temps, les voyageurs non vaccinés sont soumis à une autre mesure sanitaire. En effet, un test PCR de moins de 75 heures est requis pour les passagers se présentant sur le sol algérien. Par ailleurs, il ne sera procédé à aucun autre dépistage au moment de l’arrivée de ces voyageurs dans les aéroports algériens.