Vols vers l’Algérie : Turkish Airlines lance un nouveau service

La compagnie aérienne Turkish Airlines compte parmi les transporteurs desservant le territoire national. Elle partage la desserte du créneau Turquie – Algérie, avec son homologue Air Algérie, au rythme de plusieurs rotations par semaine depuis et vers l’aéroport d’Alger.

Turkish Airlines, qui dessert plus de pays qu’une autre compagnie dans le monde, revient dans un nouveau communiqué, parvenu à notre rédaction, pour annoncer le lancement de son nouveau service.

Turkish Airlines lance son nouveau service numérique Tk Wallet

Les membres de son programme de fidélité Miles&Smiles, qui offre de nombreux avantages en cumulant des Miles, seront ravis de découvrir le nouveau service numérique de Turkish Airlines, TK Wallet. Grâce à cette nouvelle application, la compagnie aérienne propose à ses passagers, la possibilité de faire des paiements et de demander des remboursements plus facilement.

Ce nouveau service offre, par ailleurs, l’avantage de gagner des TK Money, gagnés grâce aux transactions effectuées depuis l’application et le site web de la compagnie aérienne. Ces TK Money permettent aussi l’achat de billets et d’autres services supplémentaires.

Les TK Money sont, aussi, proposés en quatre devises, à savoir livre turque, euro, dollar américain et livre britannique, via les canaux de Turkish Airlines et sont destinés à être utilisés plus facilement et en toute sécurité.

En cette occasion, le directeur commercial de cette compagnie aérienne, en l’occurrence Ahmet Olmuştur, a déclaré : « Dans le cadre de nos objectifs de numérisation, nous nous améliorons continuellement pour mettre en œuvre des applications qui faciliteront les voyages de nos passagers. Nous travaillons à rendre nos services plus accessibles et nous continuons d’introduire des innovations qui ajouteront du confort à l’expérience de voyage de nos clients. Et d’ajouter « Nous avons ajouté TK Wallet à nos méthodes de paiement numériques en l’incorporant à nos services numériques utilisés via l’application mobile et le site Web de Turkish Airlines ».

