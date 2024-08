Vols vers l’Algérie : Tunisair dévoile une importante promotion pour les étudiants

Bonne nouvelle pour les voyageurs algériens qui ont choisi la Tunisie pour y passer leurs vacances. La compagnie aérienne tunisienne vient de lancer une importante promotion au profit des jeunes passagers et des étudiants algériens.

Dans ce sillage, Tunisair promet aux passagers ayant réservé des vols à destination de l’Algérie, du Maroc et de l’Europe, de nombreux avantages, dont d’importantes réductions et un bagage gratuit. Découvrons ensemble les détails de cette promotion.

Tunisair : réductions sur les prix des billets et jusqu’à 32 kg de bagages gratuits

Dans un nouveau communiqué mis en ligne sur sa page en ce lundi 26 août 2024, la compagnie aérienne tunisienne a décidé d’accorder l’avantage de bénéficier de sa nouvelle promotion aux jeunes voyageurs et aux étudiants. Ses rotations entre Alger et Oran et l’aéroport de Carthage à Tunis sont, aussi, concernés.

Par ailleurs, le transporteur aérien donne, à cette catégorie de passagers, la possibilité de profiter de grandes escapades en Tunisie, à des prix très réduits. Il invite ses clients à réserver leurs billets dès maintenant, de profiter de la possibilité de transporter un bagage en soute de 32 kg, au lieu de 23 kg.

Il est inutile de rappeler que la durée de l’offre est très limité et la promotion est soumise à des conditions de disponibilité. En plus d’une flexibilité tarifaire et une franchise bagage avantageuse. Tunisair autorise des changements sans pénalités avant la date du départ. En revanche, le remboursement est autorisé avec pénalité, si le voyage est annulé avant d’être entamé.

Vols Alger – Tunis : quels sont les prix de Tunisair ?

La saison estivale touche à sa fin et les vacanciers sont de retour dans leurs pays d’origine. En cette période, les prix des billets d’avion connaissent une hausse significative de leur niveau, atteignant parfois les 300 euros, pour un voyage en aller simple en classe économique.

Sur son site de réservation, Tunisair affiche ses billets d’avion, en dehors de la promotion dédiée aux jeunes et aux étudiants, à partir de 230 euros, pour un voyage en aller simple au départ de Tunis vers l’aéroport international de Houari Boumediene à Alger. Ce prix atteint la barre des 350 euros en fin de ce mois d’août 2024.

Par ailleurs, d’autres vols entre Tunis et Oran sont disponibles sur son site de réservation. Et ce, au prix de 275 euros, pour un aller simple en classe économique.

