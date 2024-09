Vols vers l’Algérie : TUI Fly ouvre les ventes jusqu’en mars 2025 et annonce 10% de réduction

L’été touche à sa fin et les compagnies aériennes dévoilent petit à petit leurs programmes et leurs meilleures offres pour l’hiver. C’est le cas de TUI Fly qui vient d’ouvrir les ventes sur ses nouveaux vols à destination de l’Algérie jusqu’en mars 2025.

En effet, le transporteur aérien qui dessert deux villes algériennes propose à ses passagers de réserver dès maintenant leurs billets et programmer leurs vacances à des prix compétitifs.

Programme d’hiver : TUI Fly ouvre les réservations sur ses vols vers Alger et Oran

Dans un communiqué mis en ligne sur son site officiel, la compagnie aérienne belge ouvre officiellement les ventes sur son programme d’hiver 2024/2025. « Grâce à TUI Fly, vous pouvez déjà commencer à rêver de vos prochaines vacances d’hiver« , lit-on dans la publication du transporteur aérien.

Dans ce sillage, TUI Fly prévoit de réserver l’aéroport de Houari Boumediene à Alger depuis Bruxelles, à raison de deux liaisons en aller-retour par semaine. Une fréquence aussi adaptée pour répondre aux exigences de ses passagers en période de forte affluence.

Par ailleurs, à destination d’Oran, le transporteur aérien affiche jusqu’à deux vols par semaine au départ de Bruxelles, l’un des aéroports les plus fréquentés de la Belgique.

Envolez-vous sous le soleil cet hiver à partir de 79.99 euros

Pour accompagner son offre, la compagnie aérienne belge annonce des prix compétitifs à partir de 79.99 euros sur l’ensemble de son réseau international. Entre Alger et Bruxelles, les billets de voyage par avion de la compagnie s’affichent à partir de 99 euros.

Par ailleurs, pour le mois de décembre, par exemple, les billets de voyage dans le sens Bruxelles – Alger sont proposés à seulement 69 euros, le voyage d’un aller simple en classe économique.

En plus de ces tarifs compétitifs, TUI Fly promet aux souscripteurs à son programme de fidélité, jusqu’à 10 % de réduction sur l’ensemble des vols depuis et vers la Belgique. En effet, Les Secrets Deals sont des offres spéciales et exclusives réservées aux membres du programme de fidélité myTUI. Elles permettent de bénéficier de réductions supplémentaires sur les billets d’avion vers plusieurs destinations.

Pour en profiter, il convient d’abord de s’inscrire gratuitement au programme de fidélité de la compagnie et parcourir les différentes destinations et dates de départ.

