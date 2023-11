Vols vers l’Algérie : Tui Fly annonce des promotions pour l’hiver et l’été 2024

Le mois de novembre se consacre pleinement pour les promotions. En plus de baisser les prix des vols pour l’après saison, les compagnies aériennes préparent déjà leurs meilleures offres pour le Black Friday, c’est le cas du transporteur aérien belge, Tui Fly.

En effet, dans une annonce faite sur sa page officielle, la compagnie annonce le lancement des réductions attrayantes pour l’ensemble des vols de son réseau.

Vols vers l’Algérie : réduction de 15% chez TUI Fly

En effet, en l’occasion du black Friday, Tui Fly propose « des remises attrayantes tant pour cet hiver que pour l’été à venir », annonce le transporteur aérien dans son communiqué. La compagnie belge promet jusqu’à 15% de réduction sur tous ses vols. Y compris les liaisons à destination de l’Algérie.

Pour pouvoir profiter de cette offre, les voyageurs de TUI Fly sont appelés à installer l’application mobile de la compagnie. Et profiter pleinement de cette offre exclusive qui permet de réduire le prix de son billet de voyage de 15%.

Par ailleurs, Tui Fly informe que cette offre est valable jusqu’au 27 novembre 2023 et concerne les liaisons programmées jusqu’au 24 octobre 2024. En revanche, cette offre est valable jusqu’à épuisement des stocks et n’est pas cumulable avec les autres réductions de la compagnie.

La compagnie belge informe que ces nouveaux tarifs n’exigent pas un séjour minimum. Et sont applicables par personne et sur les voyages en aller simples, les taxes aéroportuaires sont aussi incluses. Pour rappel, sur son site de réservation, le transporteur aérien propose déjà des billets de voyage à prix « bon marché ». À l’exemple de ces prix, les vols Bruxelles – Oran, proposés au tarif de 59.99 euros dès le mois de décembre 2023. Mais aussi les vols Alger – Bruxelles, proposés au même prix pour les dates du 17, 21,24 et 28 novembre 2023.

