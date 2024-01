Vols vers l’Algérie : Transavia va faire payer les bagages en cabine

Du nouveau concernant les vols de la compagnie low cost Transavia. Cette dernière a décédé de suivre l’exemple de ses concurrentes, Easyjet et Ryanair, et de renoncer à la gratuité des bagages en cabine à bord de ses avions desservant son réseau international.

La compagnie aérienne low cost, qui dessert l’Algérie au départ de plusieurs aéroports français, a décidé de facturer, désormais, ses bagages en cabine.

Sur Transavia, les bagages en cabine seront désormais payants

C’est ce qu’a confirmé le PDG de la compagnie low cost, filiale du groupe Air France KLM, dans une déclaration accordée au Figaro, mardi 9 janvier 2024. En effet, Olivier Mazzucchelli a fait part d’un changement important dans la politique bagage de sa compagnie.

« Jusqu’ici, Transavia était la seule compagnie low cost à offrir ce service gratuitement ». La compagnie aérienne espère, ainsi, gagner en ponctualité en facturant les bagages en cabine. Le PDG de Transavia France explique que les bagages en cabine prennent du temps à être manipulés et rangés par le personnel aéroportuaire, retardant parfois le décollage de l’avion.

Grâce à ce changement, la compagnie évoque, donc, une meilleure fluidité. Toutefois, elle n’a encore pas dévoilé la date de l’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif. Les personnes qui prévoient de voyager avec Transavia, avec un bagage en combine, vont voir le prix de leurs billets de voyage augmenter.

Par ailleurs, la spécialiste du low cost, qui a transporté en 2023 plus de 13 millions de passagers, prévoit l’ouverture de nouvelles lignes aériennes. Notamment, depuis Marseille, Lyon et Montpellier, mais aussi au départ de l’aéroport de Paris, à destination de Milan, Comiso en Sicile et Varna en Bulgarie. Pour l’année 2024, Transavia prévoit un taux de remplissage de 90% sur ses avions.

