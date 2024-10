Vols vers l’Algérie : Transavia prolonge 4 lignes pour l’été 2025

À peine entamé son programme d’hiver, que la compagnie low cost Transavia se projette déjà sur l’été 2025. Dans un nouveau communiqué, la filiale du groupe Air France KLM dévoile son nouveau programme et annonce la prolongation de quatre lignes à destination de l’Algérie.

Pour la saison estivale 2025, Transavia met le cap sur l’Europe Est, mais poursuit son développement en Algérie. Après avoir rencontré un succès sur plusieurs lignes au départ de Marseille, Nice et Toulouse, la compagnie annonce la prolongation de ses vols pour une nouvelle saison.

À LIRE AUSSI : Trafic aérien en Algérie : plus de 8.1 millions de passagers transportés durant le 1er semestre 2024

Été 2025 : Alger et Oran au programme de Transavia

En effet, dans un nouveau communiqué, la compagnie aérienne low cost annonce le lancement des ventes sur son programme estivale 2025. Les clients de la compagnie pourront dès maintenant réserver leurs billets et profiter de tarifs réduits.

En plus de nouvelles lignes qui desserviront l’Europe de l’Est, notamment la Bulgarie et la Moldavie, Transavia prévoit de prolonger six autres routes aériennes, dont quatre à destination de l’Algérie. « Nous proposons une fois encore, un programme estival ambitieux avec des prix attractifs pour satisfaire le plus grand nombre de passagers« , indique le communiqué.

Transavia prévoit de desservir ces quatre lignes selon ce programme :

Marseille – Alger : un vol par jour, à partir de 39€ TTC le prix d’un aller simple ;

Nice – Alger : un vol par semaine, notamment tous les mercredis, à partir de 49€ TTC l’aller simple ;

Toulouse – Alger prolongation : deux vols par semaine, tous les mardis et jeudis, à partir de 49€ l’aller simple ;

Toulouse – Oran prolongation : jusqu’à trois vols par semaine, prévus pour tous les lundis, mercredis et vendredis, à partir de 49€, le prix d’un voyage en aller simple.

L’Algérie desservie au départ de huit villes françaises

Pour rappel, la filiale low cost du groupe Air France KLM a annoncé l’ouverture de ces quatre lignes aériennes pour renforcer son réseau à destination de l’Algérie, durant la saison d’hiver. Une stratégie permettant de poursuivre son développement dans le pays.

Au total, Transavia dessert l’Algérie au départ de huit villes françaises, à savoir : Paris-Orly, Nantes, Lyon, Montpellier, Strasbourg, Toulouse, Nice et Marseille.

« L’Algérie est plus que jamais un marché clé pour Transavia. La demande est très forte de la part de notre clientèle, c’est pourquoi nous sommes très heureux de proposer de nouvelles opportunités de voyages au départ de Toulouse, Nice et Marseille. Nous avons hâte d’accueillir nos premiers clients à bord« , a-t-il déclaré, précédemment, le directeur général adjoint commercial et Marketing de Transavia France, en l’occurrence Nicolas Henin.

À LIRE AUSSI : Vols Alger – Montréal : Air Algérie annonce des changements dans son programme