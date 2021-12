Vols vers l’Algérie : Transavia confirme ses dessertes

Depuis le 1er juin 2021, date de la réouverture des frontières algériennes, les vols et dessertes commerciales se multiplient, particulièrement avec la France qui s’est taillé la part du lion. 48 vols hebdomadaires sont effectué entres les deux pays dont les compagnies se partagent le nombre.

Avec les vacances de Noël et la demande qui augmente, les compagnies aériennes ne peuvent que se réjouir. Dans ce contexte, Transavia effectuera des vols vers l’Algérie jusqu’en janvier. En d’autres mots, il y a encore des vols disponibles pour la période d’après le 16 décembre

Pour rappel, la compagnie étrangère opère des vols à partir des aéroports de Paris Orly, Lyon, Montpellier et desservira Alger, Oran et Constantine. Quant aux prix des billets, ils ne connaissent pour le plus grand de la diaspora algérienne, aucune baisse.

En essayant de réserver sur le site de la compagnie française « à bas prix », les prix affichés étaient en effet supérieur à 580 euros pour un simple allé vers l’Algérie. Il s’agit de l’obstacle le plus durs auquel se heurtent les membres de la diaspora notamment les étudiants et les familles nombreuses.

Nouvelles restrictions pour entrer en France

Tous les voyageurs en provenance de pays hors de l’Union européenne, qu’ils soient ou non vaccinés, sont tenus à présenter un test de covid-19 négatif, réalisé dans un délai de 48 heures. Cette nouvelle mesure drastique entre en vigueur à partir d’aujourd’hui, samedi 4 décembre.

Pour ce qui les vols depuis les pays d’Afrique australe, suspendus depuis la fin de la semaine dernière en raison de l’apparition du nouveau variant Omicron, ils ont repris ce samedi et ont été limité à certaines catégories de personnes.