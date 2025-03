Vols vers l’Algérie : Transavia casse les prix avec une réduction de 30 %

Transavia offre à ses passagers la possibilité de bénéficier de remises intéressantes sur un large éventail de destinations, dont l’Algérie. Et ce, jusqu’au 31 mars inclus. Avec un budget voyage encore plus avantageux, il est possible de faire d’importantes économies.

Cette nouvelle promotion de Transavia concerne plusieurs destinations en France. Notamment les vols au départ de Paris, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux…

Vols France – Algérie : jusqu’à -30 % de réduction sur les billets d’avion de Transavia

Les voyageurs à la recherche de bons plans sur les vols low cost seront gâtés avec l’offre de Transavia. La compagnie aérienne filiale du groupe Air France KLM propose à ses clients de réserver leurs billets dès maintenant et de bénéficier d’une réduction de 30 %.

Cette offre promotionnelle concerne les voyages dont le départ est prévu entre le 24 mars et le 25 octobre 2025. Par ailleurs, elle s’applique sur les réservations effectuées avant le 31 mars 2025 inclus. Ce qui laisse aux passagers un choix plus large de dates pour planifier leurs vacances.

« Jusqu’à -30% sur 75 000 sièges*. Soleil, city-break ou aventure… à vous de choisir ! Et pour les plus organisés, offrez-vous le combo Vol + Hôtel jusqu’à -400 €**. Ça, c’est un bon plan vacances« , écrit la low cost sur son site de réservation.

À combien sont fixés les prix des vols à destination de l’Algérie ?

Sur son site de réservation, Transavia indique que sa nouvelle offre concerne deux villes en Algérie, à savoir Alger et Constantine.

En effet, les vols à destination d’Algérie et au départ des aéroports de Paris, Strasbourg, Nantes, Montpellier, Toulouse, Marseille, Nice et Lyon sont proposés à la vente à partir de 45 euros. Ce tarif peut varier jusqu’à 69 euros en fonction de la ville de départ.

Les vols low cost de Transavia à destination de Constantine sont également concernés par les 30% de réduction. Il en est question des voyages au départ des aéroports de Paris Orly et de Lyon, qui sont commercialisés au prix de 68 et 45 euros, respectivement.

Ces prix s’inscrivent dans le cadre du tarif Basic de la compagnie, hors frais de bagages et services annexes, et s’appliquent sur les voyages en aller simple, par personne, au départ de la France.

En ce moment, plusieurs compagnies profitent de la hausse de la demande des billets de voyage à destination de l’Algérie pour proposer des tarifs avantageux et des promotions alléchantes. À l’exemple, Air Algérie qui a récemment lancé l’offre « Aïd », qui permet d’économiser jusqu’à 40% sur le prix du billet de voyage.

