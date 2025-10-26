Vols vers l’Algérie renforcés, Wi-Fi gratuit : Air France muscle son offre pour l’hiver 2025/2026

Pour la saison hivernale 2025/2026, Air France améliore l’expérience de voyage de ses clients. La compagnie introduit des horaires optimisés, le Wi-Fi haut débit à bord et de nouvelles liaisons internationales, renforçant ainsi son engagement à mieux connecter l’Algérie, la France et le reste du monde.

Face à la forte demande, la compagnie aérienne française a décidé d’étoffer son offre pour l’hiver 2025/2026 et d’augmenter le nombre de ses vols entre la France et l’Algérie, offrant ainsi une flexibilité accrue à ses clients et aux membres de la diaspora.

En effet, Air France déploie une nouvelle organisation de son programme de vols pour la nouvelle saison hivernale, facilitant plus que jamais les déplacements entre les deux pays.

Air France renforce son programme de vols vers l’Algérie et offre le Wi-Fi gratuit et haut débit à bord

Depuis l’aéroport d’Alger, la compagnie proposera un total de 25 vols hebdomadaires. Les voyageurs bénéficieront de quatre vols quotidiens, notamment tous les lundis, mercredis, vendredis et dimanches, et de trois vols quotidiens chaque mardi, jeudi et samedi. Et ce, tout en assurant une meilleure répartition tout au long de la semaine.

Par ailleurs, depuis Oran, la liaison régulière et confortable vers Paris sera maintenue avec quatre vols par semaine, et ce, tous les mercredis, vendredis, samedis et dimanches.

Rappelons que Air France est le premier grand transporteur européen à généraliser l’accès à un service internet gratuit, stable et ultra-rapide dans toutes les cabines depuis l’automne 2024. Le déploiement de cette technologie se poursuit activement : 30 % de la flotte en sera équipée d’ici à la fin 2025, avec une couverture totale prévue pour la fin de 2026.

Deux nouvelles destinations long-courriers et des vols spéciaux vers Las Vegas

De nouvelles liaisons long-courriers seront lancées au départ de l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle :

Phuket en Thaïlande : 3 vols par semaine à partir du 27 novembre 2025 (Boeing 777-300ER).

3 vols par semaine à partir du 27 novembre 2025 (Boeing 777-300ER). Punta Cana en République dominicaine : 3 vols par semaine à partir du 13 janvier 2026 (Boeing 777-300ER).

De plus, Air France assurera des vols spéciaux vers Las Vegas (en Airbus A350-900) pour les événements de CES 2026 et World of Concrete :

Du 3 au 11 janvier : un vol quotidien (sauf mercredi) pour le CES 2026.

Du 14 au 23 janvier : vols les lundis, mercredis et vendredis pour World of Concrete.

Le confort des surmatelas Sofitel en cabine Business

Pour garantir un repos optimal en vol, Air France améliore le confort dans ses cabines Business long-courrier grâce à un surmatelas exclusif développé avec Sofitel. Lancé cet été et déjà disponible sur plusieurs vols, ce nouveau service de repos sera généralisé à toutes les escales de la compagnie d’ici le 5 novembre 2025.

« Avec l’amélioration de notre plan de vol entre l’Algérie et la France, l’introduction du wifi gratuit à bord et l’élargissement de notre réseau international, nous réaffirmons notre engagement à proposer à nos clients algériens une expérience de voyage moderne, flexible et connectée. Chaque innovation vise à répondre au mieux à leurs attentes, tout en leur garantissant le meilleur du service Air France« , déclare Nadia AZALE, directrice générale d’Air France-KLM pour la délégation Afrique du Nord, Sahel et Côte Ouest.

