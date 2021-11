L’augmentation des vols et le lancement des nouvelles lignes est toujours une bonne nouvelle pour les voyageurs notamment par rapport aux prix qui pourraient connaitre une réduction. Ce n’est pas forcément le cas, même avec Volotea.

La compagnie low-cost Volotea a annoncé aujourd’hui les nouvelles lignes jamais desservies auparavant vers l’Algérie, il s’agit de la ligne Marseille – Oran et Bordeaux – Alger. Ces vols seront opérés à partir du 16 décembre prochain, les billets sont disponibles à des prix, sans surprise aucune, exorbitants.

Lorsqu’on se rend sur le site de Volotea, un billet aller simple pour la ligne Bordeaux – Alger pour la date du 23 décembre est à 716 euros. Quant à la ligne Marseille – Oran, toujours pour le mois de décembre prochain, les billets aller simple sont disponibles à 716 euros également, le 16, 18, 23 et le 25 du même mois.

Un oxymore pécuniaire

Volotea, la compagnie low-cost qui fait un énorme buzz à l’étranger pour ces 100 000 billets d’avion à 1 euro pour les mois de décembre et janvier à l’occasion du Black Friday, opérera des vols vers l’Algérie à des centaines d’euros. Confirmant la cherté particulière et incomprise des vols entre la France et l’Algérie qui se répandent sur toutes les compagnies aériennes classiques ou à bas prix.

Le mois de décembre ne verra que des prix brûlants pour les vols entre l’Hexagone et l’Algérie ; 590 euros chez Transavia, 570 euros chez Air France, 559 euros chez ASL Airlines et cerise sur le gâteau, 716 euros chez Volotea.