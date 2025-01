Vols vers l’Algérie : Nouvelair augmente ses fréquentations et annonce des tarifs réduits

Nouvelair dévoile son nouveau programme. En plus de renforcer ses dessertes vers l’Algérie, la compagnie aérienne annonce d’importantes réductions sur ses billets de voyage, sous le signe de « janvier magique », permettant à ses passagers de profiter du confort de ses voyages à des tarifs alléchants.

En effet, dans le cadre de son réseau international, la compagnie aérienne prévoit d’augmenter le nombre de ses vols au départ de la Tunisie vers l’Algérie. Ce renforcement permettra à ce transporteur aérien de proposer de nouvelles options de voyage aux 3 millions de touristes algériens qui choisissent chaque année la Tunisie pour leurs vacances.

À LIRE AUSSI : Promotions hiver 2025 : des vols Algérie-Tunisie à prix cassés avec cette compagnie aérienne

Vols Tunis – Alger : Nouvelair augmente son nombre de vols

Pour rappel, ce transporteur aérien partage la desserte des deux pays, avec la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, et la compagnie Tunisair. Et ce, de manière à offrir aux voyageurs algériens et tunisiens des options de voyage diversifiées.

Dans le cadre de son programme estival, Nouvelair prévoit d’augmenter le nombre de ses fréquentations au départ de l’aéroport de Carthage à Tunis vers celui de Houari Boumediene à Alger. Pour ce faire, elle augmente le nombre de ses vols en passant de trois liaisons à quatre dessertes par semaine.

Ce nouveau programme s’applique sur les vols de la compagnie programmés à partir du 30 mars 2025. Par ailleurs, le transporteur aérien prévoit de renforcer son programme avec d’autres vols :

Jusqu’à cinq vols par semaine sont programmés à partir du 5 mai prochain ;

Six vols hebdomadaires à partir du 7 juin 2025 ;

Et jusqu’à sept dessertes par semaine à partir du 4 juillet 2025.

Jusqu’à 30 % de réduction sur les billets de Nouvelair : les vols vers l’Algérie concernés

En attendant la saison estivale, Nouvelair a dévoilé une importante promotion, baptisée « Janvier magique ». En effet, la compagnie aérienne offre jusqu’à 30 % de réduction sur ses billets de voyage vers l’Algérie. Les Algériens qui prévoient de visiter la Tunisie cet hiver pourront bien profiter de cette nouvelle offre.

Cette nouvelle offre promotionnelle est valable pour toutes les réservations effectuées avant le 27 janvier 2025 et s’applique sur une période de voyage comprise entre le 16 janvier et le 30 juin 2025, hors période de vacances scolaires.

La promotion permet de faire des économies allant jusqu’à 30% de réduction sur les prix hors taxes des billets en aller simple et en aller-retour sur tout le réseau régulier de la compagnie. Les réservations sont disponibles sur le site de la compagnie, son application mobile ou en contactant le service client de Nouvelair.

L’essentiel de l’article :

Nouvelair a décidé d’intensifier ses dessertes vers l’Algérie, répondant ainsi à une forte demande. Grâce à cette décision, les voyageurs pourront bénéficier d’un large choix d’horaires ;

Dans le cadre de sa promotion « Janvier magique », la compagnie aérienne offre jusqu’à 30% de réduction sur l’ensemble de ses vols à destination de la Tunisie.

À LIRE AUSSI : Ramadan 2025 : découvrez les promotions d’Air Algérie sur les vols depuis la France