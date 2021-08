Vols vers l’Algérie : nouveaux départs chez Air France et Transavia

La nouvelle de l’ajout de nouveaux vols internationaux de et vers l’Algérie a été plutôt bien accueillie par la diaspora Algérienne en France, qui souffre depuis prés de deux ans de la fermeture des frontières. La France, avec 48 vols hebdomadaires, s’est taillée la part du lion dans ce nouveau programme, ce qui est logique vu que c’est le pays qui compte la plus grande communauté algérienne à l’étranger.

Outre Air Algérie, qui va assurer 24 vols hebdomadaires entre la France et l’Algérie, les compagnies françaises, dans le cadre du principe de réciprocité, vont, elles aussi, se partager 24 autres vols. Un marché juteux, dont Air France et sa filiale low cost Transavia comptent bien profiter.

Les nouveaux vols d’Air France et Transavia

Sur son site officiel, la compagnie Française Air France a mis en ventre aujourd’hui, des billets de vols prévus entre Paris CDG et Alger. Ces dessertes sont programmées pour le 29, 30 et 31 août. L’avion d’Air France, un Boeing 777 d’une capacité de prés de 500 passagers, va décoller à 14 h 00. Le prix du billet varie entre 576 et 674 euros.

De son coté, la filiale low cost d’Air France, Transavia, a quant à elle annoncé deux vols sur la ligne Paris Orly – Oran, ils sont programmés pour le 28 et 30 août. Concernant la ligne Paris Orly- Alger, Tansavia prévoit des vols pour le 28, 29, 30 et 31 août ainsi que pour le 2 septembre prochain.

Enfin, et pour la première fois depuis la fermeture des frontières, un vol commercial est prévu depuis l’aéroport de Lyon. Il s’agit du vol Transavia Lyon – Alger qui est prévu pour le 31 août.