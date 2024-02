Vols vers l’Algérie – mars 2024 : voici le prix du billet le moins cher d’Air France

Le mois de mars prochain, la communauté musulmane et algérienne célébreront le Ramadan. Quant aux membres de la diaspora, ces derniers préfèrent passer le mois sacré sur le territoire national pour profiter des moments à passer en famille, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Par ailleurs, pour pouvoir profiter de ce mois sacré, les Algériens de l’étranger sont nombreux à chercher des bons plans leur permettant de voyager à moindre coût.

Air France : des billets de voyage Marseille – Alger à partir de 61 euros

Plusieurs compagnies aériennes ont décidé de baisser leurs prix pour cette occasion. C’est le cas des transporteurs low cost, mais aussi de la compagnie aérienne nationale Air Algérie. Plusieurs internautes se demandent si c’est le cas de son homologue Air France.

La compagnie aérienne française a décidé de s’aligner aux tarifs low cost et propose des billets de voyage à partir de 61 euros. En effet, c’est le cas des vols au départ de Marseille vers l’aéroport de Houari Boumediene à Alger. Sur cette route, Air France affiche ses billets au prix de 61 euros, pour un aller simple en classe économique.

Pour pouvoir profiter de ce tarif, il convient de réserver son voyage en date du 2, 3, 8 et 10 mars 2024. Les vols du retour, au départ de l’Algérie, vers la France, sont proposés au prix de 62 euros.

Qu’en est-il des vols Toulouse – Alger ?

Air France assure aussi la desserte de l’aéroport d’Alger au départ de Toulouse. Pour le mois de Ramadan, elle affiche ses billets de voyage à partir de 68 euros. Ce tarif s’applique sur les billets de voyage en aller simple, programmés pour le 9 mars 2024.

La première compagnie française affiche aussi des billets de voyage au prix de 89 euros, notamment pour les voyages prévus entre le 26 février et le 8 mars 2024. Quant aux vols du retour depuis l’Algérie, Air France propose ses billets à partir de 55 euros, qui représente le prix le plus bas de la compagnie pour ce mois de mars. Par ailleurs, il importe de préciser que ces tarifs permettent le transport d’un bagage en cabine et d’un accessoire de 12 kg au total.

