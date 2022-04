Vols vers l’Algérie : les meilleurs prix pour mai 2022

La multiplication récente du nombre de vols à destination de l’Algérie a influé positivement sur les tarifs des billets, qui ont retrouvé une certaine stabilité par rapport à ce qu’ils étaient voici quelques semaines. Cette chute des prix intéresse plusieurs pays, y compris la France où se trouve la plus importante communauté d’expatriés algériens.

De plus, pour la nouvelle saison estivale, les diverses compagnies qui opèrent sur les liaisons entre la France et l’Algérie ne cessent de commercialiser des billets à des prix avantageux concernant leurs vols, en particulier au départ de Paris. À la différence d’Air Algérie, de nombreuses compagnies françaises appliquent des prix différents en fonction de la possibilité pour le client de faire transporter des bagages en soute ou pas.

Du côté de la compagnie aérienne Transavia, et sur l’ensemble des vols disponibles pour le mois de mai 2022, un aller simple reliant Paris à Alger prévu pour le vendredi 20 du même mois revient au prix de 230 euros par personne. Le meilleur tarif que le transporteur affiche est réservé pour le 31 mai de l’année en cours, soit 120 euros. Cependant, les tarifs des allers simples proposés par Transavia pour le mois de juin prochain oscillent entre 170 et 430 euros pour les mêmes destinations.

Au nombre des autres compagnies aériennes étrangères, figure ASL Airlines qui a décidé de ne pas rester à l’écart et propose des billets d’avion plutôt en hausse par rapport à ses concurrentes. Ainsi, pour une liaison entre Paris et Alger, correspondant à un aller simple le 14 mai 2022, il convient de prévoir un total de 161.73 euros. Toutefois, pour voyager avec un bagage, il faut payer 214 euros pour un billet en catégorie Standard et 409 euros pour la classe Flex. Pour le mois de juin 2022, les prix des allers simples commencent à partir de 271.79 euros, ce qui correspond à un vol le 14 du même mois.

Des prix abordables pour le début de la nouvelle saison estivale

Pour la prochaine saison estivale, Air France, pour sa part, commercialise des places sur ses vols reliant Paris à l’aéroport international d’Alger à des prix compris dans une fourchette de 149.95 à 230 euros, et ce, pour un aller simple. Le meilleur prix que propose ce transporteur pour les allers simples est réservé pour le 31 mai 2022, soit 120 euros. Cependant, pour voyager au mois de juin prochain, un aller simple pour les mêmes destinations revient au prix de 131.55 euros le mardi 14 du même mois.

Volotea a par ailleurs annoncé la baisse de ses tarifs au départ du territoire français. Elle propose ainsi sur la liaison France-Algérie, des billets à moins de 150 euros pour le début de la saison estivale, contre 713 euros auparavant, avant la hausse des vols entre les deux pays.