Vols vers l’Algérie : les meilleurs prix d’ASL Airlines depuis Paris

Une augmentation des prix des billets est annoncée de la part des professionnels du secteur aérien. Pour les compagnies aériennes, cette hausse est inévitable et voyageurs n’ont qu’à accepter ces nouvelles tarifications des billets d’avions.

Ainsi, ces voyageurs n’ont pas de choix que de guetter les sites de réservations pour dénicher le meilleur prix. Pour ce mois de décembre, en dehors des promotions offertes par les différents transporteurs aériens, les voyageurs commencent déjà à ressentir cette augmentation des prix. Notamment, à cause de l’approche des fêtes de fin d’année.

Pour les voyageurs algériens qui souhaitent passer les fêtes de fin d’année à l’étranger. Nous avons sélectionné pour vous quelques bons plans vous permettant de voyager au départ de Paris à moindre coût.

Vols au départ de Paris vers Béjaïa et Annaba : les bons plans d’ASL Airlines pour décembre 2022

Dans cet article, nous avons choisi la compagnie française ASL Airlines pour établir cette sélection des meilleurs prix. Au départ de la capitale parisienne, cette compagnie aériennes dessert plusieurs villes algériennes. Notamment, Alger, Annaba et Bejaia.

Il y a quelques jours, ce transporteur aérien a lancé quelques promotions permettant aux passagers de rejoindre l’Algérie à partir de 69 euros. Cependant, en dehors de cette offre, ASL Airlines propose également quelques vols à des prix intéressants sur son site de réservation.

À l’exemple, sur la ligne Paris – Annaba, des billets en aller simple sont disponibles au prix de 79.73 euros. Et ce, pour les dates du 2, 9 et 30 décembre 2022. De plus, d’autres allers simples sont commercialisés au prix de 89.73 euros, en date du 25 décembre 2022.

Au départ de Paris, ASL Airlines dessert également l’aéroport de Bejaia. Sur cette ligne, la compagnie française propose de réserver des billets au prix de 89.73 euros pour un aller simple en classe économique. C’est le cas des vols programmés pour le 3 et le 10 décembre prochain. D’autres billets à des prix plus intéressants sont également disponibles, notamment à 79.73 euros en date du 12, 29 et 31 décembre 2022.