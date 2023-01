Vols vers l’Algérie : les meilleures offres d’Air France pour janvier

Trouver un billet d’avions au meilleur tarif reste toujours un casse-tête, notamment pour les familles nombreuses. Surtout pendant, la période des fêtes et des vacances. Par ailleurs, pour éviter de se retrouver coincé face aux fluctuations des tarifs des différentes compagnies aériennes, des comparateurs de vols, comme Skyscanner, ont établi les meilleurs périodes pour réserver son billet d’avion.

En effet, selon ce dernier, le mois de janvier représente la meilleure période pour voyager. Selon Skyscanner pendant cette période, les prix des billets connaissent une baisse de 22% de leurs niveaux. Une opportunité à saisir par les voyageurs qui n’ont pas encore réservé leurs vols.

Dans ce même sillage, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs bons plans d’Air France, au départ de l’Algérie vers plusieurs villes françaises.

Vols vers l’Algérie : les meilleurs prix d’Air France pour janvier 2023

À partir de Paris, Lyon, Lille et Marseille, Air France met en vente plusieurs allers-retours vers le territoire national. Notamment à des tarifs raisonnables. À l’exemple de ces bons plans proposés par cette compagnie française, ceux au départ de Paris vers la capitale Alger.

En effet, sur cette ligne, Air France propose un voyage, en aller le 27 janvier et en retour le 29 janvier 2023, au prix de 19 881 dinars algériens. Cette compagnie aérienne propose également un autre aller-retour à un prix intéressant. Notamment, au départ de Marseille vers Alger au prix de 25 405 dinars algériens.

Entre la France et l’Algérie, Air France met en vente un aller-retour entre Alger et Marseille au prix de 22 080 DZD. Et ce pour un aller le 31 janvier et un retour le 5 février 2023. Toujours au départ d’Alger vers Toulouse, ce transporteur aérien propose de voyager le 7 janvier prochain pour un retour le 25 janvier 2023, au prix de 31 418 dinars algériens.

Au départ d’Oran vers Paris, Air France propose de voyager au prix de 33 452 dinars algériens. Et ce, pour un aller programmé en date du 11 janvier prochain et un retour programmé pour le 20 mars 2023.