Vols vers l’Algérie : les aéroports de Paris se préparent à une nouvelle grève

À quelques semaines du début des Jeux olympiques, en France, plusieurs syndicats des aéroports de Paris, notamment d’Orly et de Roissy, ont déposé un nouveau préavis de grève pour le 17 juillet prochain, pour réclamer une gratification de l’ensemble du personnel et un plan d’embauche massif.

Un coup dur pour la capitale française qui s’attend à accueillir pas moins de 350 000 voyageurs, par jour, au total dans les aéroports parisiens, durant la saison estivale. À l’occasion des JO ces volumes ont augmenté davantage.

Appel à la grève des aéroports de Paris le 17 juillet

À trois semaines des JO et les syndicats représentant les salariés des aéroports d’Orly et de Roissy menacent de faire la grève à 10 jours de l’événement sportif tant attendu, si le groupe ADP ne répond pas à leurs réclamations qui dénoncent la dégradation des conditions de travail.

Par ailleurs, ces syndicats dénoncent la décision unilatérale du PDG “de verser des primes uniquement à une partie de son personnel”. Les salariés des deux aéroports parisiens signalent aussi la suspension de la participation à des réunions de la direction et appellent à la grève pour obtenir satisfaction. Pour mémoire, à l’occasion de l’événement sportif tant attendu, le groupe ADP a pris des décisions pour mieux accueillir les athlètes, et leurs bagages, dans des meilleures conditions

Ce nouveau préavis de grève risque de ternir l’image de la France, qui se prépare à accueillir un événement sportif historique.

Quelles sont les compagnies aériennes qui desservent l’Algérie depuis les aéroports de Paris ?

Jusqu’à l’heure de la rédaction de ces lignes, aucune compagnie aérienne n’a communiqué sur les éventuelles perturbations des programmes aériens. Cependant, plusieurs transporteurs risquent de voir leurs vols annulés ou retardés.

Si ce préavis de grève sera maintenu, les compagnies aériennes desservant l’Algérie risquent d’annuler leurs vols, programmés pour le 17 juillet 2024. Rappelons, en plus d’Air Algérie, ASL Airlines et Air France assurent des vols depuis Paris CDG vers Alger et Oran. Tassili Airlines opère, aussi, des vols depuis et vers l’aéroport de Roissy.

De plus, Transavia compte en son programme plusieurs vols depuis l’aéroport de Paris Orly vers, Constantine, Tlemcen, Béjaia, Oran et Alger. Air Algérie assure, par ailleurs, la desserte du territoire national depuis Orly.

