Vols vers l’Algérie : le trafic aérien perturbé dans 3 aéroports français ce vendredi

La grève est de retour en France. En effet, les contrôleurs aériens se préparent pour entamer un nouveau mouvement de grève dans trois aéroports français. Cette grève interprofessionnelle est relayée par le syndicat USAC-CGT des contrôleurs aériens.

Déjà en pointe en printemps derniers dans la mobilisation contre la réforme des retraites en France, le syndicat défend le fait que les agents DGAC commencent à être impactés par cette réforme.

Vols France Algérie : 40 % des liaisons aériennes annulées ce vendredi

Ce nouveau préavis de grève a été déposé un mois après que le syndicat des contrôleurs aériens s’est engagé dans une trêve olympique à respecter d’ici à la fin des jeux olympiques. Par ailleurs, dans un nouveau communiqué, publié lundi 9 octobre 2023, la direction générale de l’aviation civile a demandé aux compagnies aériennes de réduire leurs programmes des vols pour le vendredi 13 octobre 2023.

En effet, les compagnies aériennes, desservant la France, sont appelées à réduire de 40% leurs vols au départ de l’aéroport de Paris Orly, de 20 % les liaisons depuis Marseille Province et de 15% le programme des vols depuis l’aéroport de Beauvais-Tillé.

Dans son communiqué, la direction générale de l’aviation civile indique qu’à partir de la soirée du jeudi 12 octobre jusqu’au samedi 14 octobre 2023 à 6 heures du matin, le trafic aérien sera perturbé au départ et à l’arrivée de ces aéroports. Ainsi, des retards et des annulations sont à prévoir. Dans ce sillage, la DGAC invite les passagers qui prévoient de voyager pendant cette période à reporter leurs voyages dans la mesure du possible.

#Perturbations | Mouvement social national interprofessionnel du 13 octobre 2023. pic.twitter.com/ZryFsoHDJi — Direction générale de l'aviation civile 🇫🇷🇪🇺 (@DGAC) October 9, 2023

En ce qui concerne les vols vers l’Algérie, ces derniers pourront être impactés par ce nouveau mouvement de grève. Rappelons, en plus d’Air Algérie qui dessert les aéroports de Paris Orly et Marseille, Transavia compte en son programme plusieurs vols depuis et vers l’Algérie.

