Vols vers l’Algérie : le trafic aérien de nouveau perturbé en France

La grève contre la réforme des retraites en France et les syndicats ambitionnent, pour le 7 et le 8 mars prochain de mettre le pays à l’arrêt. Pour rappel, lors des précédents mouvements, de nombreux secteur d’activité ont été perturbé, dont le transport des voyageurs.

Pour les journées du 7 et 8 mars prochains, Corsica Linea et Algérie Ferries ont déjà annoncé des perturbations dans leurs programmes respectifs. Le trafic aérien depuis et vers la France anonce également de forte perturbation prévus pour ces deux jour de grève.

Grève du 7 et 8 mars en France : les compagnies aériennes appelés à reduire leurs vols

La direction de l’aviation civile en France a éjà demandé, dansun communiqué, au compagnies aériennes de réduire le volume de leurs vols notamment au départ de plusieurs aéroports français. Pour cette fois-ci, les deux parisiens sont concernés.

En effet, la direction de l’aviation civile a demandé une réduction de 20% des vols depuis et verts l’aéroport de Paris CDG. Et de 30 % depuis et vers les aéroports de Paris Orly, Beauvais, Bordeaux, Lyon, Lille, Marseilles, Nantes Montpellier, Nice et Toulouse.

la DAGC prévoit des perturbations et des retards et appelle les voyageurs de reporter leurs voyages dans la mesure du possible.

Les vols vers l’Algérie concernés ?

EN ce qui concerne les compagnies aériennes nationales, ni Air Algérie ni Tassili Airlines ont annoncé des perturbations, à l’instant. Par ailleurs, le programme affiché par l’aéroport de Lyon annonce l’annulation de pusieurs vols à destination de l’Algérie, notamment :

Le vol AH1155 d’Air Algérie entre Lyon et Sétif, prévu pour le 7 mars à 11h50. Le vol retour est également annulé ;

Le vol AH1461 d’Air Algérie depuis Constantine vers Lyon, prévu pour le 7 mars à 9h05 et le vol retour prévu à 17h20 sont annulés

Au départ et vers de la capitale Alger, AIr France affiche l’annulation de deux vols prévus pour le 7 et le 8 mars 2023. Notamment le vol (AF7394) depuis Paris Orly vers Alger prévu pour le 8 mars à 7h20. Mais aussi celui de prévu également pour le 8 mars.

