Vols vers l’Algérie : le programme estival de l’aéroport de Nantes dévoilé

Encore un aéroport français qui vient de dévoiler son nouveau programme estival. En prévision pour la saison d’été prochaine, l’aéroport de Nantes Atlantiques a fait part de son nouveau programme aérien, qui sera fortement renforcé.

À destination de l’Algérie, plusieurs compagnies aériennes assurent des vols au départ de l’aéroport de Nantes Atlantique. Parmi ces dernières, Tassili Airlines et la low cost Transavia.

Le programme estival de Tassili Airlines et de Transavia à destination de l’Algérie

Durant l’été 2023, ces deux compagnies aériennes vont assurer de nombreux vols à destination des aéroports algériens. Notamment, à destination d’Alger, Oran et Constantine. Pour desservir l’aéroport de Houari Bouemediene depuis Nantes, Tassili Airlines compte en son programme deux vols par semaines, soit tous les vendredis et dimanches. La filiale de Sonatrach sera en concurrence directe avec Transavia qui, pour desservir ces deux destinations, prévoit d’assurer trois liaisons par semaine. Et ce, tous les mardis, jeudis et dimanches.

En plus de cet aéroport, cette low cost desservira la ville d’Oran depuis Nantes. Pour ce faire, Transavia affiche deux vols hebdomadaires programmés pour tous les mardis et jeudis, et ce, jusqu’au 27 octobre 2023. Mais ce n’est pas tout. La compagnie aérienne filiale du groupe Air France – KLM prévoit de desservir également une autre ville algérienne.

Conformément au programme aérien dévoilé par l’aéroport nantais, Transavia a programmé deux autres liaisons à destination de Constantine. Et ce, à partir du 5 juillet prochain jusqu’au 3 septembre 2023. Pour rappel, ces lignes aériennes comptent parmi les nouveautés de la compagnie low cost annoncées pour l’été 2023. En effet, cette dernière a précédemment annoncé le lancement de quatre nouvelles lignes à destinations de l’Algérie, à savoir :

Strasbourg – Constantine ;

Strasbourg – Alger ;

Lyon – Tlemcen ;

Nantes – Constantine.

