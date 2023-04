Vols vers l’Algérie : l’aéroport de Toulouse dévoile son programme d’été 2023

À l’approche de la saison estivale, les voyageurs algériens, mais aussi les membres de la diaspora se précipitent pour se procurer leurs billets et profiter des avantages qu’offre le fait de réserver son vol à l’avance. Côté compagnies aériennes et aéroports, il est grand temps de dévoiler les nouveautés de l’été 2023.

C’est le cas de l’aéroport de Toulouse qui a décidé de dresser la liste des destinations prévues par les compagnies aériennes pour l’été 2023. En effet, dans un nouveau communiqué, il dévoile son nouveau programme estival.

L'été approche et il est temps de s’y préparer ! 😎 Bologne, Montréal, Doha, Florence ou encore Paphos… avec 86 destinations en vol direct dont 11 nouveautés, le plus dur sera de choisir ! ✈️ 🌍 👉 Programme et billets : https://t.co/DSIXbr3psq pic.twitter.com/ormbMoi2LS — Aéroport de Toulouse (@aeroport_tls) March 26, 2023

Aéroport de Toulouse : quel est le programme aérien à destination de l’Algérie ?

Pour l’été 2023, l’aéroport de Toulouse affiche 86 destinations en vol direct avec 11 nouveautés. À destination de l’Algérie, cette enceinte aéroportuaire affiche de nombreux vols. Ces derniers seront partagés entre les deux compagnies aériennes, Air Algérie et Air France.

Dans ce sillage, l’aéroport de Toulouse sera desservi à raison de six vols par semaine au départ de l’aéroport international de Houari Boumediene. Et ce, notamment tous les samedis, dimanches, lundis, mardis, mercredis et jeudis, du mois de juin jusqu’au mois de septembre 2023.

Un autre aéroport algérien, desservi au départ de la ville toulousaine, est celui d’Oran. Les deux compagnies, Air Algérie et Air France, desserviront durant l’été la ville d’Oran à raison de sept vols par semaine. À destination de Constantine, Air Algérie prévoit d’assurer, au départ de l’aéroport de Toulouse, un vol par semaine.

Qu’en est-il du programme de l’aéroport de Metz ?

Un autre aéroport français qui a précédemment affiché son programme estival est celui de Metz. Le programme de ce dernier, affiche un renforcement des liaisons entre cette ville et l’Algérie. Notamment, de la part de la compagnie aérienne nationale, Air Algérie.

En effet, Air Algérie prévoit de renforcer ses capacités à destination de Metz en y ajoutant un nouveau vol au départ de chacune des villes d’Alger et de Constantine. Sur la ligne Metz – Oran, la compagnie aérienne nationale compte desservir une liaison par semaine durant l’été 2023.

