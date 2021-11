Vols vers l’Algérie : Fly WestAf veut détrôner les compagnies low-cost

La cherté des billets est un problème qui a fait couler beaucoup d’encre récemment vu l’indignation que cela a suscité, que ce soit chez les clients et les voyageurs ou encore chez la classe politique, ce sujet fâche.

Alors que cette cherté concernait d’abord la compagnie aérienne nationale Air Algérie, cela se répand vers d’autres compagnies. Une situation déplorable qu’a évoquée le ministre des Transports, Aissa Bekkai, affirmant que les prix des billets d’Air Algérie ne correspondent pas au pouvoir d’achat des citoyens algériens.

Il a également expliqué que ces prix sont clairement à revoir et à réviser, et ce, à travers les projets à moyen et long terme notamment pour aider Air Algérie à se relever de sa crise financière délicate.

Fly WestAf promet de détrôner les compagnies low-cost

La reprise de Vueling Airlines qui est une compagnie aérienne espagnole à bas prix représentait une lueur d’espoir pour les voyageurs intéressés par les vols entre l’Espagne et l’Algérie. Cependant, cet espoir est brisé par les prix affichés, effectivement, 580 euros pour un billet aller simple Barcelone – Alger sur Vueling, qui pour rappel, est une compagnie aérienne low-cost.

Un prix qui n’est pas passé inaperçu. Repéré par le fondateur de Fly WestAf, Chakib Ziani Cherif, qui s’est exprimé sur Twitter sur ce prix « Une compagnie low-cost c’est pas un NOM!!!….c’est PRIX!!!!!! ».

Un tweet, une indignation et surtout une promesse de faire mieux. Sachant que la compagnie Fly WestAf n’est pas encore opérationnelle. Cette dernière figure parmi les projets des compagnies aériennes privées, la compagnie a déposé un dossier l’été dernier, en espérant devenir le premier choix des voyageurs.