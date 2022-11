Vols vers l’Algérie : des billets à partir de 61 euros chez Air France

Les compagnies aériennes se préparent pour entammer les calendrier d’hiver. Si certaines ont déjà lancé de nouvelles lignes spéciale la saison hivernale. D’autres optent pour le prolongement des lignes estivales. C’est le cas d’Air France, qui a dernièrement dévoilé son programme pour les prochain mois.

A destination de l’Algérie, Air France prévoit de prolonger trois de ses lignes. Notamment, celles reliant entre Toulouse et Alger, Toulouse et Oran, mais aussi entre Marseille et Alger. Pour rapple, pendant la saison estivale, les prix de cette compagnie aérienne française, tournent autour de 150 euros l’aller simple, avec possibilité de profiter de quelques promotions sur ces trois lignes.

Par ailleurs, pour connaitre à quel niveau prévoit Air France de fixer ses tarifs, surtout avec la hausse des prix des billets qui s’annonce, nous avons procéder à une simulation des prix de ce transporteur aérien, sur son site de réservation.

Vols au départ de Toulouse : quels sont les prix d’Air France à destination d’Algérie ?

De nombreuses personnes prèfèrent l’hiver, la saison la moins ensoleillée, pour voyager. Pour l’actuelle mois de novembre, Air France affichent au départ de Toulouse des billets des prix qui restent abordables. C’est le cas de la ligne reliant entre l’aéroport de Toulouse et celui de la capitale Alger.

En effet, pour cette route, il est possible de dénicher des allers simples au prix de 61 euros. Pour s’y faire, il convient de reserver votre voyage pour les dates du 19 et 26 Novembre 2022. Par ailleurs, si vous reservez en date du 12 novembre prochain, vous n’aurez qu’à depenser la somme de 72 euros. Cependant sur les autre dates de la deuxieme moistié du mois de novembre, les prix d’Air France s’elevent à hauteur de 113 euros.

Ce niveau des prix sera maintenu pour la première moitié du prochain mois de décembre. Et ce avant de connaitre une hausse de leur niveau pour atteindre les 300 euros, en date du 19 decombre 2022.

Au départ de Toulouse, Air France dessert également l’aéroport d’Oran. Pour cette dernière, ce transporteur français commercialise des billets au prix avoisinant les 170 euros sur certaine dates du mois de novembre. Avec possibilité de reserver des billets en aller simple , au prix de 72 et 76 euros, si vous programmez votre voyage en date de 12, 19, 26 novembre et 3, 10 décembre 2022.

Voyager en Algérie : quels sont les prix d’air France au départ de Marseille ?

Pour l’actuel mois de novembre Air France affiche des billets pour les vols entre Marseille et Alger au prix de 168 euros l’aller simple. Les bons plans pour ce mois sont reservés uniquement pour les journée du vendredi et du samedi.

En effet, il est possible de denicher des billets à hauteur de 62 euros si vous reservez pour un samedi. Cependant, Air France prévoit pour les dernier jours du mois de novembre, notamment à partir du 2 novembre 2022, des billets au prix de 100 euros.

Ces tarifs vont augmenter à partir du 12 décembre prochain, pour atteindre la somme de 174 euros à partir du 10 décembre 2022.