Vols vers l’Algérie : cherté des billets, vols complets en mars

L’un des sujets principaux au cœur de l’actualité en Algérie et pour notre communauté vivant principalement en France, depuis la réouverture partielle des frontières aériennes reste la disponibilité des billets et la cherté de ces derniers.

Depuis la réouverture des frontières partielle en juin 2021, deux vagues de Covid-19 ont frappé l’Algérie, mais le gouvernement a décidé de maintenir cette réouverture, en rajoutant des vols au fur et à mesure. La France qui compte le plus grand nombre de ressortissants algériens, compte donc le plus grand nombre de liaisons aériennes, avec à peu près une cinquantaine de vols entre Paris et Alger.

Avec le net recul des cas de Covid-19, pour cette fin février, une éventuelle décision par rapport à l’augmentation du nombre de destinations, mais surtout du nombre de vols entre la France et l’Algérie, surtout que l’entrée en Europe a été faciliter à partir de ce début mars, pour les gens vaccinés.

Vols complets malgré la cherté des billets

Que ce soit avec Air Algérie, Air France (Transavia ou ASL) les vols qui font la liaison entre les deux pays affichent complets, malgré le fait que les billets soient vendus à des prix exorbitants.

Quand les voyageurs, principalement notre diaspora, ne trouvent plus de billets chez les compagnies citées ci-dessus, ils se retournent vers la compagnie « low-cost » Volotea.

Cette compagnie opérant des vols entre la France et l’Algérie (des vols vers Alger et Oran depuis Bordeaux et Marseille), depuis décembre 2021, voit sa demande croitre de jour en jour.

Par exemple, en ce qui concerne la compagnie dite « low-cost » Volotea, pour les vols reliant Marseille à Oran chaque lundi et jeudi, sont complets jusqu’au 21 de ce mois de mars (3, 7, 10, 14, 17 et 21 mars). Les 4 vols restants, c’est-à-dire les 21, 24, 28 et 31 mars, s’affichent au prix de 713 euros.

De plus, sur le site de Volotea, les vols Bordeaux – Alger sont prévus chaque jeudi, pour ce mois de mars les vols du 3, 10 et 17 mars affichent complets, pour trouver un vol, il faut attendre le 24 mars, à des prix qui sont plus qu’exorbitants, puisque les deux vols du 24 et 31 mars sont à pas moins de 717 euros, pour un aller simple.