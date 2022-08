Vols vers l’Algérie : bons plans chez Air France pour septembre 2022

Ces derniers jours, la demande sur les billets depuis la France vers le territoire national commence de plus en plus à baisser. En effet, certains vols des compagnies aériennes ont même fait le voyage entre ces deux destinations avec une minorité de voyageurs.

Inversement, ce sont les vols de retour, notamment depuis l’Algérie, qui enregistrent une hausse au niveau de la demande. Et ce, suite à la fin des vacances scolaires et la reprise du travail par la majorité des voyageurs qui ont choisi l’Algérie pour passer la saison estivale.

Par ailleurs, avec cette baisse de la demande, les compagnies aériennes étrangères se sont engagées dans une démarche de réduction des prix, en proposant les meilleures offres et les meilleurs bons plans pour ceux qui comptent voyager durant le mois de septembre.

Vols Marseille – Alger : des billets à 61 euros chez Air France

Parmi les transporteurs aériens qui offrent les meilleurs prix pour le mois de septembre 2022, figure Air France. En effet, pour satisfaire la demande de la diaspora algérienne, elle propose des billets depuis la France vers l’Algérie à des tarifs alléchants.

En effet, c’est le cas des vols depuis Marseille vers la capitale Alger. Pour ces destinations, Air France met en vente ses billets en aller simple à partir de 61 euros. Vous pouvez bénéficier de ce prix en réservant pour les journées du 16 et 19 septembre 2022.

Il est également possible de dénicher d’autres places sur les vols entre Marseille et Alger à bon prix, et ce, en programmant votre voyage pour les jours du mercredi 7 et dimanche 11 septembre prochain. Pour ces dates, les billets sont disponibles respectivement au prix de 72 et 83 euros, sur le site de réservation d’Air France.

Qu’en est-il des vols entre Paris et Alger ?

Cette tendance baissière des prix de ce transporteur aérien français touche également les tarifs concernant la ligne entre la capitale parisienne et l’aéroport Houari Boumediene. En effet, pour ces destinations, les prix d’Air France sont à la portée du voyageur algérien.

Pour le prochain mois de septembre, les billets des vols Paris – Alger sont commercialisés, sur le site de la compagnie, à seulement 102 euros, et ce, tout au long de ce mois. En revanche, Air France prévoit d’augmenter ses prix à compter du début du mois d’octobre 2022.