Vols vers l’Algérie : ASL Airlines propose des allers-retours à 115€

Après avoir mis en vente son programme estivale, ASL Airlines a, récemment, multiplié ses offres promotionnelles pour permettre à certaines catégories de voyageurs de profiter de quelques promotions. C’est le cas de ses passagers âgés mois de 26 ans, mais aussi des séniors.

Par ailleurs, ce transporteur aérien français vient d’annoncer du nouveau concernant ces vols programmés pour l’été 2023. Notamment ceux, programmés sur le créneau Algérie – France. En effet, elle sort sa nouvelle offre qui permet aux voyageurs algériens de réserver leurs billets pour l’été 2023, à des prix super intéressants.

Vols Bejaia – Paris : des allers-retours disponibles à partir de 115 euros chez ASL Airlines

Dans un communiqué rendu public en ce jeudi 2 février 2023, ASL Airlines a fait part du lancement de nouvelles promotions pour ces vols vers l’Algérie. Sont concernées par ces dernières, les liaisons de la compagnie entre l’aéroport de Paris et celui de Abbane Ramdane à Bejaia.

En effet, ASL Airlines propose pour ces voyageurs de réserver des allers-retours, entre ces deux deux destinations, au prix de 115 euros. Une offre valable pour les vols programmés pour l’été 2023, mais qui reste soumise à des conditions de disponibilités, informe ASL Airlines sur son communiqué.

ASL Airlines précise, également, que cette nouvelle offre, permettra aux voyageurs entre Paris et Bejaia, de transporter un bagage en cabine de 10 Kg.

Plus de réductions possibles chez ASL Airlines

Comme nous l’avons précédemment cité, il a également possible de gratter quelques euros de plus et bénéficier davantage des réductions d’ASL Airlines. En effet, pour son programme estival qui commence à partir de la fin du mois de mars 2023, les jeunes voyageurs, mais aussi les seniors, pourront réserver leurs billets à des tarifs encore plus avantageux.

ASL Airlines offre la possibilité, à ces deux catégories de voyageurs, de bénéficier de 10 % et de 20 % de réduction sur les prix de leurs billets. Une offre valable pour toute l’année. En combinant cette offre, avec celle précisée en dessus, ces voyageurs pourront faire baisser le coût de leurs voyages encore plus.

