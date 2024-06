Vols vers l’Algérie : ASL Airlines annonce des billets à petits prix pour juin 2024

La compagnie aérienne française, ASL Airlines, fait partie des transporteurs qui desservent le plus l’Algérie, au départ de la France. Elle compte, dans son programme, plus de 13 liaisons, au départ de sept villes algériennes, vers 5 aéroports français.

Le transporteur aérien propose, aussi, une large gamme tarifaire permettant à ses passagers de choisir une offre adéquate et une formule de voyage, en fonction de leurs disponibilités.

ASL Airlines annonce des billets à bas prix pour juin 2024

La compagnie aérienne revient dans un nouveau communiqué, pour annoncer le lancement de nouvelles promotions, applicables sur ses vols vers l’Algérie, au départ de cinq villes françaises. Une offre à saisir, notamment, de la part des personnes qui prévoient de voyager en ce mois de juin.

En effet, ASL Airlines invite ses clients à profiter de ses “prix bas affectif pour le mois de juin 2024“. Le transporteur aérien a fait savoir que sa nouvelle offre est valable pour toute réservation effectuée jusqu’au 30 juin et s’applique sur les vols programmés entre le 16 et le 30 juin 2024.

Pour pouvoir profiter de cette baisse des prix de la compagnie, il convient de réserver son billet, en ligne, ou via l’une de ses agences partenaires.

Les réductions d’ASL Airlines par catégorie de passagers

En plus de cette promotion, ASL Airlines applique une réduction de 15% (tarif sénior) sur les prix des billets de voyage des adultes âgés de plus de 60 ans. Ce tarif donne le droit de transporter un bagage en soute de 23 kg, ainsi qu’un bagage cabine et un accessoire de 10 kg.

Le transporteur aérien a, aussi, pensé à ses passagers âgés entre 12 et 25 ans et leur a offert jusqu’à 10 % de réduction sur leurs billets de voyage depuis la France vers l’Algérie (tarif sous réserve de disponibilité). Par ailleurs, les enfants (âgés de 2 à 11 ans) et les bébés de moins de 2 ans profitent, respectivement, d’une remise de 20 % et de 10%, par rapport au prix HT du billet adulte.

Pour exemple, ASL Airlines propose, pour ce mois de juin, des billets de voyage au départ de Paris – CDG vers l’aéroport de Houari Boumediene à Alger, à partir de 69.32 euros. Les voyages à destination de Bejaia profitent aussi de la même promotion.

À LIRE AUSSI :

>> Traversées Espagne – Algérie : Baleària offre une réduction de 20 % sur ses billets

>> Grève au port de Marseille : le programme d’Algérie Ferries perturbé