Vols vers l’Algérie: Air France menacée par une grève de son personnel

Encore une fois, une compagnie aérienne risque de faire face à un mouvement de grève. En effet, durant la saison estivale, de nombreuses grèves ont eu lieu dans de différents pays dans le monde qui ont impacté le trafic aérien dans des différents aéroports internationaux.

Le mois dernier, c’est la compagnie aérienne espagnole qui a fait face à un préavis de grève déposé par son personnel. Cette fois-ci, le tour vient à Air France. En effet, la compagnie aérienne française risque de passer la période des fêtes de fin d’année en grève.

Air France menacée par une grève pendant les fêtes de fin d’année

Un préavis de grève a été déposé par deux syndicats, UNAC et SNGAF, du personnel naviguant de cette compagnie aérienne. Et ce, pour la période allant du 22 décembre prochain jusqu’au 2 janvier 2023. En effet, ce préavis vient comme un avertissement pour la direction de la compagnie pour régler un conflit sur l’accord collectif des hôtesses et stewards.

Ces deux syndicats demandent une solution contractuelle temporaire pour cet accord. Et menacent que si cet avertissement n’est pas entendu, seule une mobilisation sera capable de pencher la balance, rapporte BFMTV. Ainsi, Air France risque de faire face à une grève. Qui, peut plomber la compagnie pendant la période des fêtes de fin d’année.

Pour répondre à ces syndicats, Air France dit avoir pris connaissance de ce préavis de grève. Et rappelle des négociations pour le renouvellement de l’accord PNC, qui a été engagé sin septembre dernier. Ainsi, les voyageurs qui ont réservé leurs voyages avec Air France pendant cette période risquent de voir leurs vols annulés ou reportés.

Pour rappel, Air France dessert plusieurs aéroports algériens depuis l’hexagone. À ce rythme, et si cette compagnie ne répond pas favorable à la demande de ces syndicats. Les vols vers l’Algérie risquent également d’être impactés par cette grève.