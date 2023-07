Vols vers l’Algérie : Air France lance un nouveau service pour l’enregistrement des bagages

Depuis la reprise des activités aérienne, le nombre des bagages perdus à l’aéroport explose dans le monde. En effet, les derniers chiffres de la Société internationale de la télécommunication aéronautique ont fait état de 26 millions de valises dans le monde ont été perdues, endommagées ou retardées à cause d’un voyage en avion, en 2022.

Cependant, en 2023, ce phénomène continue de prendre de l’ampleur. En France, nombreux sont les voyageurs, dont des Algériens, qui ont perdu leurs bagages. Dans ce sillage, la compagnie aérienne française, Air France, a décidé de lancer un nouveau service.

Transport et enregistrement de bagages : Air France lève le voile sur un nouveau service

En effet, Air France propose désormais à ses clients de déposer et d’enregistrer leurs bagages en région parisienne, avant même d’arriver à l’aéroport. Ses voyageurs peuvent se déplacer plus librement et récupérer leurs bagages une fois arrivés à leurs destinations.

Ce nouveau service est le fruit d’une collaboration entre Air France et Alltheway, une startup spécialisée dans les voyages et la mobilité. Ce service est optionnel et propose à grâce à la mise en place de nombreux points de dépôt. Notamment : Novotel Tour Eiffel, Mercure Tour Eiffel, Novotel Les Halles, Mercure Montparnasse et Pullman Bercy.

Par ailleurs, dans son communiqué, Air France précise que ce service est ouvert dès 30 heures jusqu’à 40 avant le départ du vol du passager. Cette nouvelle offre est disponible pour l’ensemble de la compagnie au départ de l’aéroport de Paris CDG au prix de 25 euros pour le bagage et 10 euros pour chaque bagage supplémentaire.

Un nouveau service pour voyager sereinement.

Avant le départ de votre vol #AirFrance, enregistrez vos bagages dans les points de dépose parisiens #Alltheway et récupérez-les directement à votre arrivée à destination.

Plus d'informations : https://t.co/wMTrNkunuM https://t.co/vJtUMbqnt3 — Air France FR (@AirFranceFR) July 27, 2023

Dans la continuité ce service, Air France envisage de lancer un service d’enregistrement de bagages à domicile. Mais aussi de livraison de bagages à destination. Et ce, pour ses passagers au niveau de la capitale parisienne.

| À LIRE AUSSI :

>> Air France affiche des promotions exceptionnelles sur ses vols Alger – New York

>> Air Algérie baisse les prix de ses vols vers ces destinations