Vols vers l’Algérie : Air France lance des billets dès 84 euros pour janvier 2026

À l’approche du mois de janvier, de nombreux Algériens vivant en France ou souhaitant rejoindre leurs proches sont activement à la recherche d’opportunités de voyage économiques. La compagnie aérienne Air France a répondu à cette attente, en lançant une opération promotionnelle très intéressante.

Cette offre vise spécifiquement les liaisons aériennes entre la France et l’Algérie. Les billets d’avion sont proposés à partir d’un tarif très attractif de seulement 84 euros.

« Que vous cherchiez un vol de dernière minute vers l’Algérie ou un départ plus lointain, profitez ici de nos tarifs les plus avantageux. Notre liste des billets d’avion Air France des prochains mois vous aidera à trouver le meilleur tarif pour votre vol vers l’Algérie. », écrit Air France sur son site de réservation.

Air France met en promotion ses billets de voyage vers Oran

Air France lance une vaste campagne de promotions sur ses vols entre la France et l’Algérie, offrant aux voyageurs l’opportunité de s’envoler à des prix attractifs. Ces offres concernent les vols aller-retours en classe économique avec des tarifs démarrant à seulement 84 euros sur certaines liaisons.

Ces promotions ciblent deux principales destinations algériennes : Alger et Oran vers plusieurs grandes villes en France, avec des dates de voyages s’étendant principalement sur les mois de janvier et de février 2026. En effet, la ville d’Oran bénéficie de la meilleure affaire de cette campagne, avec le prix d’appel le plus bas :

De Toulouse à Oran : À partir de 84 euros. Plusieurs dates sont disponibles, notamment en janvier et début février 2026.

À partir de 84 euros. Plusieurs dates sont disponibles, notamment en janvier et début février 2026. Paris Orly à Oran : les voyageurs peuvent trouver des billets à partir de 101 euros.

les voyageurs peuvent trouver des billets à partir de 101 euros. Paris CDG à Oran : les tarifs débutent à partir de 136 euros, avec des vols programmés jusqu’en mars 2026.

les tarifs débutent à partir de 136 euros, avec des vols programmés jusqu’en mars 2026. De Marseille à Oran : les billets sont proposés à partir de 190 euros, avec des départs prévus en janvier 2026.

Des tarifs promotionnels vers la capitale Alger

La capitale, Alger, est également concernée par cette opération avec des tarifs très intéressants depuis la France :

Paris à Alger : les prix débutent à 135 euros, avec de nombreuses options de voyage en février 2026.

les prix débutent à 135 euros, avec de nombreuses options de voyage en février 2026. Marseille à Alger : les vols sont disponibles à partir de 169 euros, couvrant des périodes s’étalant de janvier à février 2026.

les vols sont disponibles à partir de 169 euros, couvrant des périodes s’étalant de janvier à février 2026. Lyon à Alger : Les vols sont proposés à partir de 204 euros.

Tous les tarifs présentés s’entendent pour un voyage aller-retour en classe économique. Cependant, Air France explique que des frais et des coûts additionnels peuvent s’appliquer pour des produits et services optionnels.

