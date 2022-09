Vols vers l’Algérie : Air France dévoile son programme hiver 2022-2023

La compagnie nationale aérienne a eu droit au renforcement de son programme, fin août dernier. Conformément au principe de réciprocité, les autres transporteurs aériens étrangers bénéficieront également d’une augmentation du nombre de leurs vols.

Par ailleurs, selon La tribune, les limitations des droits de trafic aérien pourront prendre fin dans les semaines à venir. Pour rappel, l’Algérie reste l’un des derniers pays du bassin méditerranéen à garder des restrictions assez fortes, analyse le directeur adjoint général de Transavia, dans une déclaration à la même source.

Dans un autre sillage et avec la fin de la saison estivale, les compagnies aériennes étrangères se sont précipitées pour annoncer leur programme d’automne, mais aussi d’hiver. Offrant ainsi un large choix pour les voyageurs algériens qui souhaitent se rendre sur le territoire national, les mois à venir.

Au nombre de ses transporteurs aériens, on retrouve ASL Airlines, Transavia, mais aussi Air France.

Voyager en Algérie : Air France dévoile son programme hivernal

En ce mardi 20 septembre, Air France dévoile son programme concernant la saison hivernale 2022/2023. En effet, dévoilé sur son site de réservation, comprend un total de 171 destinations vers plusieurs pays, dont 85 court et moyens courriers et 86 longs courriers ( Vers l’Amérique du Nord et l’Afrique).

Parmi ces destinations, figure bien évidemment l’Algérie. À défaut d’obtenir les autorisations nécessaires pour renforcer son programme vers le territoire national, Air France s’est contenté de prolonger ses lignes estivales, c’est ce qui ressort de son communiqué, publié sur son site officiel.

Il est question, des lignes entre Toulouse – Alger, Toulouse – Oran et Marseille – Alger. Par ailleurs, ce nouveau programme reste susceptible à toute évolution. Par ailleurs, en ce qui concerne les prix de ces lignes, ces derniers suivent la même lancée que ceux de la compagnie aérienne nationale. Cependant, Air France, offre quelques dates, sur son programme, pour permettre aux voyageurs algériens de se rendre sur le territoire national à moindre coût.