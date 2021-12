Vols vers l’Algérie : 3 conditions pour voyager en janvier

Avec l’arrivée du nouveau variant « Omicron » qui ne cesse de gagner du terrain, plusieurs pays ont décidé de durcir les conditions d’entrée sur leurs sols.

C’est en effet, un nouveau coup de bambou pour le transport aérien. Aujourd’hui l’on recense plus de 2 000 vols annulés dans le monde en raison du nouveau variant. La pandémie estompe donc toute tentative de renouer avec les voyages et les fêtes de fin d’année.

Samedi dernier, l’Algérie à instaurer le pass vaccinal comme condition sine qua non pour « l’entrée ou la sortie du territoire national et l’accès à certains espaces, lieux et édifices affectés à usage collectif ou accueillant du public ».

Conditions d’accès en Algérie

Dans la foulée de cette nouvelle démarche visant à mieux gérer la crise sanitaire liée à la Covid-19, Air Algérie introduit de nouvelles mesures pour les voyageurs à partir et à destination de l’Algérie.

« Compte tenu des restrictions de voyages liées à la pandémie de COVID-19, certains pays exigent des documents ou des formalités d’accès à leurs territoires, ci-dessous quelques conseils pour préparer le voyage. Le passager devra cependant s’informer régulièrement des conditions d’entrée dans le pays de destination du voyage auprès des autorités et organismes compétents« , précise la compagnie aérienne sur son site.

La compagnie nationale met en avant les trois conditions d’entrée en Algérie. En effet, il est donc obligatoire pour tout voyageur âgé de plus de 12 ans de se munir d’un test PCR COVID-19 négatif datant de moins de 36 heures avant la date de départ (en langue Arabe, Française ou Anglaise) à présenter à l’enregistrement et à remettre à l’arrivée.

Le voyageur est sommé de présenter un test antigénique COVID-19, explique Air Algérie. Le test sera alors à la charge du passager, appliqué à l’arrivée au niveau des aéroports algériens.

Par ailleurs, la compagnie aérienne appelle tous les voyageurs à présenter une fiche sanitaire « dûment renseignée à présenter à l’enregistrement et à remettre à l’arrivée ».