Vols vers la Russie : Air Algérie affiche de nouveaux prix pour novembre 2023

Avec le renforcement du programme de la compagnie aérienne nationale avec de nouvelles lignes, Air Algérie offre désormais un large choix pour ses voyageurs pour se déplacer entre de différentes destinations. Les vols à destination de la Russie comptent parmi les nouveautés de cette année.

En effet, Air Algérie a précédemment annoncé le lancement de ses vols à destination de Saint-Pétersboug opérés au départ de l’aéroport d’Alger. Le transporteur aérien national assure aussi des liaisons entre la Russie et la France en transitant via Alger.

Vols Alger – Saint-Pétersbourg : voici les nouveaux tarifs d’Air Algérie

Dans ce sillage et dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, Air Algérie dévoile ces nouveaux tarifs appliqués sur ses vols au départ de l’aéroport international d’Alger vers celui de saint-Pétersbourg en Russie. En effet, la compagnie aérienne propose à ses clients de découvrir cette destination grâce à des prix réduits.

Par ailleurs, Air Algérie annonce que ses billets dans le sens Algérie – Russie, sont commercialisés au prix de 59564 dinars algériens, pour un aller-retour en TTC. En revanche, dans le sens inverse, notamment à partir de Saint-Pétersbourg, Air Algérie affiche ses voyages en aller-retour au prix de 524 euros.

En ce qui concerne les vols de la compagnie programmés pour le prochain mois de novembre, le transporteur aérien national affiche ses billets, sur son site de réservation, à des tarifs plus avantageux, notamment au prix de 52 752 dinars algériens.

Pour rappel, Air Algérie assure la desserte d’autres vols entre la Russie et la France. Plusieurs villes françaises sont desservies en transitant via l’aéroport d’Alger. Il en est question de Lyon, Paris, Marseille, Nice et Toulouse. Grâce à ses lignes aériennes, Air Algérie offre l’opportunité aux membres de la diaspora de découvrir la Russie.

